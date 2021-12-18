İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilenler

Ülkemizde en çok üretilen tarımsal ürünlerin başında gelen şeker pancarı birçok alanda kullanılmaktadır. Birçok vatandaşımız şeker pancarı yetiştiriciliğini merak etmektedir. 2021 şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilen tüm soruları uzmanlar yanıtladı.

18 Aralık 2021 Cumartesi 15:18
Şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilenler
Takip Et:

Şeker pancarı ülkemizin en önemli tarım ürünleri arasında yer almaktadır. Birçok üründe kullanılmasından dolayı şeker pancarı her geçen gün önemini korumaktadır. Ülkemizde en çok üretilen tarımsal ürünlerin başında gelen şeker pancarı birçok alanda kullanılmaktadır. Birçok vatandaşımız şeker pancarı yetiştiriciliğini merak etmektedir. 2021 şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilen tüm soruları uzmanlar yanıtladı. Bu yazımızda şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilen detayları sizlerle paylaşacağız.

Şeker pancarı en çok Ege bölgesinde üretilmektedir. Şeker pancarı üretmek isteyen vatandaşlarımız şeker pancarının sevdiği iklim ve sıcaklığı, gübreleme yöntemleri, ne kadar suya ihtiyaç duyduğu, ne zaman ekilip dikildiği ve hasat edildiği konularını merak etmektedir. Yazımızda 1 dönem arazide şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında açıklamalar yapacağız.

Şeker Pancarı Yetiştiriciliği

Gerekli iklim koşullarının bulunduğu bir bölgede yeterli yağış yağması durumunda ve düzenli bir şekilde sulama yapmanız halinde verimli bir şeker pancarı üretimi yapabilirsiniz. Şeker pancarı genel olarak Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Akdeniz bölgesi haricinde Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde yetişebilmektedir. Şeker pancarının köklerinden şeker üretimi yapılır. Yaprakları da gıda malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Şeker Pancarı Nasıl Yetişir?

Şeker pancarı ilgi isteyen bir bitkidir. Gerekli yağış ve sulama olursa verim alınır. En çok Ege bölgesinde yetiştirilir. Şeker pancarı yetiştirmek isterseniz şu adımları uygulamanız gerekecek:

  • Toprak seçimi
  • Toprağı hazırlama
  • Tohum seçimleri
  • Ürünün ekimi
  • Gübreleme işlemi
  • Sulama işlemi
  • İlaçlama ve haşere mücadelesi
  • Yabani otlarla mücadele
  • Söküm işlemi
  • Hasat ve silolama işlemi

Şeker Pancarı Toprağı Nasıl Olmalıdır?

Şeker pancarının en sevdiği toprak yapısı hafif, kumsala benzeyen, zengin besin maddesi barındıran, içerisinde yüksek miktarda organik gübre bulunduran, tınlı kireçli olan, kolay ısınan ve sulanmaya uygun toprak yapısı olması gerekmektedir. Ağır ve killi toprakta pancar üretimi yapılmaz.

Şeker Pancarı Ekim Yapılacak Tarlanın Hazırlığı

Şeker pancarının ekiminin yapılacağı toprağın hazırlanması açısından Sonbahar dönemlerinde sürüm yapılması büyük önem arz etmektedir. Bunun için üç farklı işlem mevcuttur:

  • Anız bozarak derin sürüm yapılır.
  • Sonbahar zamanında toprağın derin sürülmesi gerekmektedir.
  • İlkbahar döneminde pancar tohumu ekilecek yataklar hazırlanmaktadır. Derinliğin 10 cm ile 25 cm arasında olması gerekir.

  • Şeker Pancar Tohumu Nasıl Seçilir?

  • Tohumlar ekim yapılacak olan tarlanın toprak yapısına ve iklim koşullarına uyması gerekmektedir.
  • Hastalıklara karşı sağlam tohum seçilmeli.
  • Sıcaklık değişimlerine uygun tohum tercih edilmeli.
  • Tohumun kök ve yaprak verimi iyi olmalı. Öyle olursa şeker üretimi iyi olacaktır.
  • Büyüme döneminde hızlı çimlenmesi önemlidir.
  • Tohumun ilaçlanmış olması gereklidir.
  • Ucuz ve sağlıklı olması üretici tarafından iyi olacaktır.

Tohum Çeşitleri

  • KWS ve beta
  • Garrot
  • Bison pancar
  • Turbata
  • Lizard
  • Sentinal
  • Mohican
  • Gregoria
  • Valentina
  • Polat
  • Aranka
  • Lider
  • Benache
  • Baloo
  • Ardan
  • Syngenta Dozer Şeker Pancarı Tohumu
  • Oceanite
  • Eldarado
  • Rodeo
  • Ortega
  • Milord, Belino, Narcos, Floraplus, Libellule 

Şeker Pancarı Tohumu Ne Zaman Ekilir?

Şeker pancar tohumunu yılında Şubat, Mart, Nisan, Mayıs veya Haziran aylarında ekilmesi daha mantıklı olacaktır. Ekim yapılırken toprak sıcaklığının ortalama olarak 5 derece olması ve 5 cm derinliğe ekilmesi gerekmektedir. İç Anadolu’da ekim genelde Mart sonunda ve Nisan ortasında yapılmaktadır.

Şeker Pancarı Çapalama İşlemi

Şeker pancarının iki kez çapalama yapılması gerekmektedir. Toprak havalandırılmalı ve yabancı otlar temizlenmelidir. Çapalama hem elle hem de makine yardımıyla yapılabilmektedir.

Yabani Otların Temizlenmesi

Tarlada çapa işlemi sırasında tarlanın çimlenmesini önleyen ve hasat işlemine kadar süren yabani otların toplanması ve temizlenmesi gerekmektedir. Bunu sürekli olarak yaparak ürünü ve tarlayı korumuş olursunuz.

Şeker Pancarı Sulama İşlemi

Şeker pancarı sulamaya ihtiyaç duyan bitkilerden biridir. Ortalama su ihtiyacı 700 ile 800 mm arasında değişmektedir.  Damla sulama yaparsanız su maliyetiniz daha az olacaktır.

Şeker Pancarında Sıcaklık Şartları

Ekim sırasında gün içerisindeki sıcaklık 25 derece kadar olması yeterli olacaktır. Bu sıcaklık yüksek verim açısından önemlidir. Sıcaklık 30 dereceyi geçmemelidir. Ani sıcaklık değişimleri de şeker verimini düşürecektir. Sıcaklık ne kadar iyiyse şeker verimi yüksek olur.

Şeker Pancar Bakım Aşamaları

  • Seyreltme 
  • Tekleme
  • Çapalama
  • Yabani otlarla mücadele
  • Haşereler ve hastalığa karşı mücadele

Şeker Pancarında Gübreleme İşlemi Nasıl Olur?

  • Azotlu gübre
  • Fosforlu Triple Süper Fosfat
  • Süper Fosfat
  • Potasyum Sülfat,
  • Potasyum Nitrat
  • Potasyum Klorür gübreleri
  • Kompoze gübre
  • Ahır gübresi 

Şeker Pancarında İlaçlama İşlemi

  • Temiz tohum kullanılmalı
  • Hastalığa dayanıklı tohum
  • Pancarın aynı tarlada 4 yılda bir yetiştirilmesi
  • Kökü çürüyen bitkilerin tarladan çıkarılması
  • Aşırı gübreleme yapılmaması

Silolama İşlemi ve Fabrika Satışı

Şeker pancarı hasat edildikten sonra fabrikadaki işlem için hazır hale getirilmelidir. Silolama işlemi en fazla 90 gün olarak belirlenmelidir. Silolamada etkili olan yöntemler şunlardır:

  • Depolanacak yer ve zamanı
  • Kuraklık
  • Terleme
  • Yaralanmış pancar
  • Patojen saldırısı
  • Sıcaklık etkisi

Son Güncelleme: 18.12.2021 15:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şeker PancarışekerPancar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli maaşları ne zaman yatıyor? Emekli maaşları hafta sonu yatar mı?
Emekli maaşları ne zaman yatıyor? Emekli maaşları hafta sonu yatar mı?
BAĞ-KUR'lu olan biri sigortalı olarak çalışabilir mi?
BAĞ-KUR'lu olan biri sigortalı olarak çalışabilir mi?
Burgan Bank bakiye sorgulama nasıl yapılır? Burgan Bank bakiye sorgulama seçenekleri nelerdir?
Burgan Bank bakiye sorgulama nasıl yapılır? Burgan Bank bakiye sorgulama seçenekleri nelerdir?
Şekerbank kredi kartı başvurusu nereden yapılır ?
Şekerbank kredi kartı başvurusu nereden yapılır ?
Burgan Bank müşteri hizmetleri direkt bağlanma
Burgan Bank müşteri hizmetleri direkt bağlanma
Huzurevi fiyatları ne kadar? Yaşlı bakımevi ücretleri
Huzurevi fiyatları ne kadar? Yaşlı bakımevi ücretleri

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Microsoft Windows 10X projesini durdurduğunu açıkladı
Şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilenler
Burgan Bank'tan nasıl kredi başvurusu nasıl yapılır ?
19 Aralık 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Aralık Pazar at yarışı programı
Can Çıkar Huy Çıkmaz filminin konusu nedir?
TJK 18 Aralık 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları
Emekli maaşları ne zaman yatıyor? Emekli maaşları hafta sonu yatar mı?
Netflix'in Vinterviken filminin konusu nedir? Filmin oyuncuları ve karakterleri
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) maaşları ne kadardır?
Küçük Felaket adlı filmin konusu ve film hakkındaki yorumlar nelerdir?
Bekar olmanın yararları ve pozitif yanları 2021
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçı maaşları ne kadar?
Esnaf kefalet kredisi nasıl çekilir, ne kadar sürede çıkar? 2021
İstanbulkart nerelerde kullanılmaktadır?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 18 Aralık 2021 Cumartesi
Şekerbank kredi kartı başvurusu nereden yapılır ?
Buğday nasıl yetiştirilir? Buğday tarımı nasıl yapılır? Buğday ekim zamanı ne zaman?
Özel hastane MR ücretleri ne kadar? Özel hastanelerdeki MR ücretleri belli oldu
Huzurevi fiyatları ne kadar? Yaşlı bakımevi ücretleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.