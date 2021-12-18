Şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilenler

Şeker pancarı ülkemizin en önemli tarım ürünleri arasında yer almaktadır. Birçok üründe kullanılmasından dolayı şeker pancarı her geçen gün önemini korumaktadır. Ülkemizde en çok üretilen tarımsal ürünlerin başında gelen şeker pancarı birçok alanda kullanılmaktadır. Birçok vatandaşımız şeker pancarı yetiştiriciliğini merak etmektedir. 2021 şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilen tüm soruları uzmanlar yanıtladı. Bu yazımızda şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında merak edilen detayları sizlerle paylaşacağız.

Şeker pancarı en çok Ege bölgesinde üretilmektedir. Şeker pancarı üretmek isteyen vatandaşlarımız şeker pancarının sevdiği iklim ve sıcaklığı, gübreleme yöntemleri, ne kadar suya ihtiyaç duyduğu, ne zaman ekilip dikildiği ve hasat edildiği konularını merak etmektedir. Yazımızda 1 dönem arazide şeker pancarı yetiştiriciliği hakkında açıklamalar yapacağız.

Şeker Pancarı Yetiştiriciliği

Gerekli iklim koşullarının bulunduğu bir bölgede yeterli yağış yağması durumunda ve düzenli bir şekilde sulama yapmanız halinde verimli bir şeker pancarı üretimi yapabilirsiniz. Şeker pancarı genel olarak Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Akdeniz bölgesi haricinde Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde yetişebilmektedir. Şeker pancarının köklerinden şeker üretimi yapılır. Yaprakları da gıda malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Şeker Pancarı Nasıl Yetişir?

Şeker pancarı ilgi isteyen bir bitkidir. Gerekli yağış ve sulama olursa verim alınır. En çok Ege bölgesinde yetiştirilir. Şeker pancarı yetiştirmek isterseniz şu adımları uygulamanız gerekecek:

Toprak seçimi

Toprağı hazırlama

Tohum seçimleri

Ürünün ekimi

Gübreleme işlemi

Sulama işlemi

İlaçlama ve haşere mücadelesi

Yabani otlarla mücadele

Söküm işlemi

Hasat ve silolama işlemi

Şeker Pancarı Toprağı Nasıl Olmalıdır?

Şeker pancarının en sevdiği toprak yapısı hafif, kumsala benzeyen, zengin besin maddesi barındıran, içerisinde yüksek miktarda organik gübre bulunduran, tınlı kireçli olan, kolay ısınan ve sulanmaya uygun toprak yapısı olması gerekmektedir. Ağır ve killi toprakta pancar üretimi yapılmaz.

Şeker Pancarı Ekim Yapılacak Tarlanın Hazırlığı

Anız bozarak derin sürüm yapılır.

Sonbahar zamanında toprağın derin sürülmesi gerekmektedir.

İlkbahar döneminde pancar tohumu ekilecek yataklar hazırlanmaktadır. Derinliğin 10 cm ile 25 cm arasında olması gerekir.

Şeker Pancar Tohumu Nasıl Seçilir?

Tohumlar ekim yapılacak olan tarlanın toprak yapısına ve iklim koşullarına uyması gerekmektedir.

Hastalıklara karşı sağlam tohum seçilmeli.

Sıcaklık değişimlerine uygun tohum tercih edilmeli.

Tohumun kök ve yaprak verimi iyi olmalı. Öyle olursa şeker üretimi iyi olacaktır.

Büyüme döneminde hızlı çimlenmesi önemlidir.

Tohumun ilaçlanmış olması gereklidir.

Ucuz ve sağlıklı olması üretici tarafından iyi olacaktır.

Tohum Çeşitleri

KWS ve beta

Garrot

Bison pancar

Turbata

Lizard

Sentinal

Mohican

Gregoria

Valentina

Polat

Aranka

Lider

Benache

Baloo

Ardan

Syngenta Dozer Şeker Pancarı Tohumu

Oceanite

Eldarado

Rodeo

Ortega

Milord, Belino, Narcos, Floraplus, Libellule

Şeker Pancarı Tohumu Ne Zaman Ekilir?

Şeker pancarının ekiminin yapılacağı toprağın hazırlanması açısından Sonbahar dönemlerinde sürüm yapılması büyük önem arz etmektedir. Bunun için üç farklı işlem mevcuttur:

Şeker pancar tohumunu yılında Şubat, Mart, Nisan, Mayıs veya Haziran aylarında ekilmesi daha mantıklı olacaktır. Ekim yapılırken toprak sıcaklığının ortalama olarak 5 derece olması ve 5 cm derinliğe ekilmesi gerekmektedir. İç Anadolu’da ekim genelde Mart sonunda ve Nisan ortasında yapılmaktadır.

Şeker Pancarı Çapalama İşlemi

Şeker pancarının iki kez çapalama yapılması gerekmektedir. Toprak havalandırılmalı ve yabancı otlar temizlenmelidir. Çapalama hem elle hem de makine yardımıyla yapılabilmektedir.

Yabani Otların Temizlenmesi

Tarlada çapa işlemi sırasında tarlanın çimlenmesini önleyen ve hasat işlemine kadar süren yabani otların toplanması ve temizlenmesi gerekmektedir. Bunu sürekli olarak yaparak ürünü ve tarlayı korumuş olursunuz.

Şeker Pancarı Sulama İşlemi

Şeker pancarı sulamaya ihtiyaç duyan bitkilerden biridir. Ortalama su ihtiyacı 700 ile 800 mm arasında değişmektedir. Damla sulama yaparsanız su maliyetiniz daha az olacaktır.

Şeker Pancarında Sıcaklık Şartları

Ekim sırasında gün içerisindeki sıcaklık 25 derece kadar olması yeterli olacaktır. Bu sıcaklık yüksek verim açısından önemlidir. Sıcaklık 30 dereceyi geçmemelidir. Ani sıcaklık değişimleri de şeker verimini düşürecektir. Sıcaklık ne kadar iyiyse şeker verimi yüksek olur.

Şeker Pancar Bakım Aşamaları

Seyreltme

Tekleme

Çapalama

Yabani otlarla mücadele

Haşereler ve hastalığa karşı mücadele

Şeker Pancarında Gübreleme İşlemi Nasıl Olur?

Azotlu gübre

Fosforlu Triple Süper Fosfat

Süper Fosfat

Potasyum Sülfat,

Potasyum Nitrat

Potasyum Klorür gübreleri

Kompoze gübre

Ahır gübresi

Şeker Pancarında İlaçlama İşlemi

Temiz tohum kullanılmalı

Hastalığa dayanıklı tohum

Pancarın aynı tarlada 4 yılda bir yetiştirilmesi

Kökü çürüyen bitkilerin tarladan çıkarılması

Aşırı gübreleme yapılmaması

Silolama İşlemi ve Fabrika Satışı

Şeker pancarı hasat edildikten sonra fabrikadaki işlem için hazır hale getirilmelidir. Silolama işlemi en fazla 90 gün olarak belirlenmelidir. Silolamada etkili olan yöntemler şunlardır: