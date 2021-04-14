Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Müslüman alemi Kur’an-ı Kerim’de hangi surelerin mübarek Ramazan ayı ile ilgili ayetleri merak ediyor. ‘Şehru Ramazan Ellezi’ olarak bilinen ayet ise birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Şehru Ramazan Ellezi ayeti Arapça okunuşu, Türkçe meali ve tefsiri haberimizde yer alıyor. Bu mübarek günlerde Şehru Ramazan Ellezi ayeti birçok kişi tarafından merak edilirken insanlar 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında Ramazan ayı için geçen önemli ayetleri araştırmaya devam ediyor.

Mübarek Ramazan ayına başlarken Ramazan ayı için Kur’an-ı Kerim’de ay ile ilgili ayetlerin olup olmadığını araştırıyor. En bilindik Şehru Ramazan Ellezi ise hangi ayette yer aldığı merak edildi.

Şehru Ramazan Ellezi ayeti hangi surede bulunuyor?

Bakara Suresinde yer alan Şehru Ramazan Ellezi ünzile fihil kuranü diye başlamaktadır. 185. Ayette yer alan sure Ramazan ayı için önemli bir suredir.;

Şehru Ramazan Ellezi Türkçe meali:

O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)

Ayetin Tefsiri

Önceki ayetlerde oruç farz kılındığı belirtilirken bu orucun sayılı günler için tutulacağı açıklanmıştır. Sonuç olarak yükümlüler süre ve şekil barındırma bulundurmadan ibadet ile tutulması gereken bu oruçta farz kılınırken ayetler ise nesih yani birinin diğerini hükümsüz kılması ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Kadir gecesinde Kur’an-ı Kerim’in Hz. Peygamber efendimize indirilmesi kutsal topraklar Mekke’de bulunan Hira mağarasında 610 yılında Ramazan ayının 27. gününde başladı. Allah Teale uygun gördüğü aralıklar da ise yaklaşık olarak 23 yılda tamamlandı. Şehru Ramazan Ellezi ayetinde ise Kur’an-ı Kerim’in Ramazan ayında indirilmesi açıklanıyor. Bakara ayetinde değinilen Kitap ve Kur’an ilişkisi vardır. Allah Müslüman alemine orucu farz kılarken bu zamanın en uygun zaman olduğunu ve bütün insanlığa önek olacak Kur’an-ı Kerim kitabını ise oruç zamanı olan Ramazan ayında seçmiştir.

Şehi ise ‘görmek’ olarak algılanmazken ‘erişmek ve hazır olmak anlamı katmaktadır. Bu sebeple Ramazan hilalini gören oruç tutsun anlamı bulunmaktadır. Ramazan hilali ilk görülürken ramazan başlanır ve daha sonra bir daha gözükürse ramazan son bulur gibi düşünceler engel değildir.

1978 yılında ise İstanbul’da gerçekleşen ilmi bir toplantıda ramazan ve bayram hilalleri hakkında konuşuldu. Dünyanın her yerinde görülen hilal için milletler ona göre takvim yapar ve özel rasathanelerde gözetleme yapılmaktadır. Birçok ülke bu kararlara uymaya devam etmektedir. Türkiye’de ise Diyanet İşleri Başkanlığı hilal görme olarak değil dini takvime göre belirlenmektedir. Halk ise belirlenen takvime uyarak Ramazan orucunu 30 gün boyunca tutmaktadır.

Hasta veya yolcu olanlar ise bu günlerde tutmayabilir fakat daha sonra başka günlerde kaza etmeleri gerekmektedir. "oruç tutmakla fidye vermek arasında muhayyer bırakma" hükmünün bu âyetle kaldırılmış olmasından dolayı diğer ruhsatlar engellenmektedir. Onlara göre "Artık ramazana erişen oruç yerine fidye veremez, oruç tutacaktır, ancak hasta ve yolcu olanlar başka günlerde kazâ edebilirler" denilmek istenmiştir.

Ayetler arasında bizlere göre nesih ilişkisi bulunmazken oruç tutmakta zorluk çeken vatandaş eğer fidye verme imkânı varsa verebilir. Allah’ın büyüklüğünü gönülden hissetmeye ve benimsemeye ise ‘Tekbir’ denilirken ‘Allahü Ekber’ ise "Allah en uludur, en büyüktür" demektir.

Bu cümlede aynı zamanda Allah birlik, teklik ve eşsizlik gibi anlamlarda katmaktadır. Namaz dinin temeli ise rükû ve secdede, ya da kurban keserken, Müslümanlar mutlaka tekbir getirir. Allah’a yapılacağını ve ondan başkasına bu iş layık olmayacağı zikredilir. Müslümanlar bayram namazı veya kurban bayramlarında tekbir getirmeleri ise yine aynı anlamı katmaktadır.