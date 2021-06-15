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Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi nasıl yapılmalıdır? Eksik ve yanlış namaz nasıl düzeltilir?

Namazında herhangi bir yanlış ya da eksik ve fazla durum farkeden kimse için sehiv secdesi vacip sayılmaktadır. Sehiv secdesini gerçekleştirmek önem arz eden bir durumdur çünkü namazın eksikliğini telafi eder. Sehiv secdesinin nasıl yapıldığını ve hangi durumlarda yapılması gerektiğini bilmek isteyen kişiler haberimizi okuyabilirler.

15 Haziran 2021 Salı 17:14
Sehiv secdesi nedir? Sehiv secdesi nasıl yapılmalıdır? Eksik ve yanlış namaz nasıl düzeltilir?
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Sehiv secdesi nedir?

Namaz kılarken bir rüknü geciktirmek, tekrarlamak, bulunulan yerden öne geçmek, geciktirmek ya da değiştirmekten dolayı namazın sonunda sehiv secdesi yapılır. Dinimizce vacip sayılmaktadır. Farzlardan birinin unutulması ya da bilerek yapılmaması durumunda namaz bozulur. Bu sebeple sehiv secdesi geçerli olmaz. Namazın tekrar eda edilmesi gerekmektedir. 

Sehiv secdesi nasıl yapılır?

Namaz kılarken vacip olan ya da farzlardan biri unutulursa ya da terk edilirse, namazın son oturuşunda sadece Ettehiyyatü okunur ve sağ tarafa selam verilir. Sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Üç kere Subhane Rabbiyel Ala denilir. Sonra Allahu Ekber denilir ve kalkılarak oturulur. Yine Allahu Ekber denilir ve secdeye tekrar gidilir. Üç defa Subhanel Rabbiyel Ala denilir ve Allahu Ekber diyerek oturulur. Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena Atina  duaları okunur. Önce sağa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır. 

Sehiv secdesi hangi durumlarda yapılır?

-İlk oturuşta Ettehiyyatü okuyup ayağa kalkılması lazımken Allahumme Salli ala Muhammed denecek kadar salavat okursa, farz olan kıyam geciktiği için sehiv secdesi yapılması gerekir. 

-Ayakta önce sure okuyan kişi, Fatiha suresini okumadığını hatırlayarak okur,sonra sureyi yeniden okuyarak vacibi tehir etmesinden dolayı sehiv secdesi yapar.

-Farz namazların ilk iki rekatında Fatiha’nın tamamını ya da çoğunu okumayan kişi sehiv secdesi yapmalıdır. Çoğunu okuyan kişilere gerekmemektedir. Fatiha suresi okunmaz ise gerekli değildir. Çünkü Fatiha okumak sünnet sayılmaktadır. Fakat vitir ve nafile namazların her rekatında Fatiha okumak vaciptir. Bu namazlarda Fatiha okunmazsa sehiv secdesi gerekir. 

-Bayram tekbirlerinin hepsini ya da bir kısmını terk eden ya da fazla yapan kişi için de gerekmektedir. Rükuya gidildiği zaman hatırlanırsa burada tekbirler getirilir. İlk iki rekatın birinde Fatiha suresini tekrar okuyan kişi, ilk oturuşta Ettehiyyatü’yü iki defa okuyana da gerekmektedir. 

-Namaz kılarken birinci oturuş yapılmadan ayağa kalkılırsa vacip terk edildiği için gerekir. Bu durumda ayağa kalkmaya yeltenen kişi Ettehiyyatü okumadığını fark ederek geri oturursa, okuyarak ayağa kalkar. Eğer kıyama yakın ise geri oturmaz. Sehiv secdesi yapar.

- 4 rekat olan bir namazın son oturuşunda ayağa kalkılır ve fazla rekatın secdesine gitmeden önce yanıldığını hatırlar ise geri dönüp oturur ve farz olan son oturuşu ihmal ettiği için sehiv secdesi yapar. Yine son oturuşu yaptıktan sonra unutup ayağa kalkar ve beşinci secdesine gitmeden fazla yaptığını anlar ise geri dönerek oturur ve sehiv secdesi yapar. Eğer 5. rekatta secde yapıldı ise geri dönemez,bir rekat daha ilave ederek altı rekata tamamlar. Namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.

- 3 rekatlı namaz kılınırken son oturuştan sonra fazla olarak dördüncü rekata, iki rekatlı namazın son oturuşunu yaptıktan sonra üçüncü rekata kalkıldığında da secde yapılmadan geri dönülür. Secde yapıldı ise ikişer rekat ilave edilerek kılınır ve sehiv secdesi yapılır.

-Vitir namazında Kunut duası okumayan kişi rükuda iken hatırlarsa, geriye dönerek okuması gerekmez. Sehiv secdesi yapar. Rükuda,secdelerde ve oturuşlarda Ettehiyyatü’den önce Kur-an okunursa sehiv secdesi yapılması lazımdır. Ettehiyyatü’den sonra ayet okunursa, eğer ilk oturuşta ise sehiv secdesi gerekir.

-İmamın açıktan okunması gereken namazlarda gizli, gizli okunacaklarda ise açıktan okuması sehiv gerektirir. 

- Tilavet secdesi yapılması gereken bir ayet okunurda secde etmek unutulursa, namazın sonunda hatırlar ise yerine getirir ve geciktirdiği sebebiyle sehiv secdesine gider.

-Cemaat namazlarında imam sehiv secdesi gerektiren bir durum yapar ise hem imama hem de arkasında namaza duran kişilere sehiv secdesi vacip olur. Cuma ve bayram namazlarında karışıklık olmaması için yapılmaz. 


Son Güncelleme: 15.06.2021 17:14
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Anahtar Kelimeler:
SehivSecdeNamaz
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