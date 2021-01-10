Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, memleketinde toprağa verildi!

Şehit Mehmet Çelik'in cenazesi, Diyarbakır'da düzenlenen tören sonrasında memleketi Malatya'ya uğurlandı. Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde bulunanların arasında; Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş geldi.

Tören esnasında çiftçilik yapan baba Latif Çelik, ayakta durmakta zorluk yaşarken, anne Aynur Çelik ve şehidin diğer yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 2017 senesinden bu zamana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan ve 2 yıl önce Ebru Çelik (22) ile evlilik yapan şehit Çelik'in Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namaz sonrasında cenaze aracına taşındı. Şehit Çelik'in tabutu, mezarlığa götürüldüğü esnasında cenazede bulunanlar, 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' şeklinde slogan attılar. Şehit Çelik'in cenazesi, şehitliğe üzüntü içerisinde defnedildi.