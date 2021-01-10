Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik, memleketi Malatya’da toprağa verildi

Uzman Çavuş’un cenazesi ilk olarak görev aldığı Diyarbakır ilinde cenaze töreni düzenlendi. Daha sonra cenazesi memleketi Malatya’ya götürüldü. Törene Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, şehidin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.





Cenaze sırasında Uzman Çavuş Mehmet Çelik’in annesi ve babası ayakta durmakta zorluk çektikleri görülürken sevenleri ise gözyaşlarına boğuldu. 2 sene önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan Uzman Çavuş kısa bir süre önce Ebru Çelik (22) ile evlenen Mehmet Çelik, 24 yaşında şehit oldu. Cenazenin arabaya konulmasından sonra ardından sevenlerinin ‘Kahrolsun PKK’ ve ‘Şehitler Ölmez’ diyerek bağırdılar.



