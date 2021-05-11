Şehit Osman Alp'in Manisa'da bulunan baba evine acı haber verildi!

Suriye'nin İdlib şehrinde dün terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen 30 yaşındaki Piyade Teğmen Osman Alp'in şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Manisa'nın Akhisar ilçesi Muştullar Mahallesi'nde bulunan baba evine verildi.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin komşularıyla beraber yakınları da burada toplandılar.

Anne Gülten Alp, oğlunun şehadet haberi sonrasında üzüntüye boğuldu. Baba Talip Alp ise metanetli duruşu ile dikkat çekti.

2 yaşında kızı vardı

Şehit Osman Alp'in 2017 senesinde Simge Alp ile evlilik yaptığı, bu evlilikten 2 yaşında Serenay isminde bir kız evlatları olduğu öğrenildi.