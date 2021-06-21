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Şehit ne demek? Şehit kime denir? Şehit olmanın hükmü nedir?

Allah katında en yüksek mertebelerden biri olan şehit ne demek, şehit kime denir ve şehit olmanın hükmü nedir konusunda araştırmalar devam ediyor. Şehitlik makamı ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimizde yer verdik.

21 Haziran 2021 Pazartesi 01:04
Şehit ne demek? Şehit kime denir? Şehit olmanın hükmü nedir?
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Müslüman aleminde Allah yolunda öldürülenlere şehit denilmektedir. Şehitlik mertebesi Allah katındaki en yüksek mertebelerden biridir. Şehit olanların, Allah’ın huzurunda diri olacağı ve cennete gideceğine şehadet olunduğu için bu isim verilmiştir.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şehitlerden şu şekilde bahsedilir:

“Allah yolunda öldürülenlere (şehitlere) ‘ölüler’ demeyin. Bilakis onlar diridirler, lakin siz onu anlayamazsınız.”

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ise şehitler hakkında şunları söylemiştir: “Şehidin kul borcundan başka bütün günahlarını Allah affeder.”

''Hiç kimse cennete girdikten sonra bütün dünyaya sahip olsa bile tekrar dünyaya dönmeyi arzu etmez. Yalnız şehitler, gördükleri hürmet ve kerametten dolayı dünyaya dönüp on defa şehit olmayı arzuederler.”

Dünya ve ahiret bakımından şehit

Allah yolunda vatanları için canlarını feda eden şehitler, ahirette büyük sevaplar kazanacak ve cennete gidecektir. Bu durumda olan şehitler yıkanmadan ve üzerlerindeki elbise çıkarılmadan defnedilirler. Şehit için ayrı bir kefen kullanılmaz, şehidin kefeni üzerindeki kıyafetidir. Şehitlerin yalnızca palto, ayakkabı ve silah gibi eşyaları çıkarılır ve örtünmesi gereken yerleri varsa kapatılır.

Bu durum şehitlere uygulanan dünyaya ait durumlardır. Şehitlerin yıkanmadan cenaze namazlarının kılınarak elbiseleri ile gömülmeleri için kendilerinde altı şartın olması gerekir. Bu şartlar Müslüman olmak, ergenlik çağına gelmiş olmak, ayhali, lohusa ve cünüp olmamak ve ölümüne neden olan yarayı aldıktan sonra hemen ölmüş olmasıdır. Bu şartlardan birinin eksik olması halinde şehit yıkanır ve kefene sarılarak defnedilir.

Savaşta kafirler tarafından öldürülmek, üzerinde yara izi olup savaş alanında ölü bulunan, Müslümanlar tarafından haksız yere öldürülen, yolkesicilerin öldürülmeleri hem dünya hem de ahiret açısından şehit kabul edilirler. Canını, malını ve namusunu ve Müslümanları korumak için öldürülenler de şehittir.

Ahiret açısından şehitlik

Yukarıda bahsi geçen şartlardan bazılarının eksik olması durumunda şehitler yıkanır ve kefene sarılarak toprağa verilirler. Bu durumdakiler, kafirlerle ya da yol kesicilerle savaşırken yara alan ancak hemen ölmeyip yemek yiyen, su içen, tedavi edilen, uyuyan, konuşan, alışveriş yapan ya da şuuru yerinde olduğu halde üzerinden bir namaz vakti geçtikten sonra ölen kimselerdir.

Boğularak, yanarak, enkaz altında kalarak ölenler ile ailesinin geçimini sağlamak için helal yoldan para kazanıp bu işte çalışırken ölenler ve ilim yolunda ölenler de şehit kabul edilir.

Dünya hükümleri açısından şehitlik

Bu kişiler münafık olduğu halde Müslüman gibi görünen ve Müslümanların yanında savaşırken öldürülen kişilerdir. Bunlar da yıkanmadan sadece namazları kılınarak elbiseleri ile defnedilirler. Fakat inançları olmayan ve dünyevi çıkarlar için savaşta öldüklerinden, ahirette diğer şehitlere verilen mükafatlardan faydalanamazlar.


Son Güncelleme: 21.06.2021 01:04
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Şehitşehid
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