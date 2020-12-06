Şehit Fethi Sekin'in Babası Kalp Krizi Geçirdi

Şehit Polis Fethi Sekin’in Babası Kalp Krizi Geçirdi!

İzmir’de, terör örgütü PKK’nın İzmir Adliye’sine yaptığı saldırı esnasında 5 Ocak 2017 günü yaşanan terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, kalp krizi geçirdi. Baba Sekin’in durumunun iyi olduğu bilgisi geldi.

Alınan gelişmelere göre, önceki gece sırt ve göğüs ağrısı sebebiyle, Şehit Fethi Sekin Hastanesi’ne giden Mehmet Zeki Sekin, yapılan kontrollerin ardından kalp krizi geçirdi.

Sağlık Durumu Şu An İyi!

Geçirdiği krizin ardından ameliyata alınan Sekin’in, yapılan anjiyo işleminin sonucunda tıkanmış durumda olan kalp damarı açıldı. Sekin’in durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.