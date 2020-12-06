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Şehit Fethi Sekin'in Babası Kalp Krizi Geçirdi

2017 yılında terör örgütü PKK'nın düzenlediği adi saldırı sonucunda şehit düşen askerimiz Fethi Sekin'in babası kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Sekin'in durumunun iyi olduğu bilgisi geldi.

06 Aralık 2020 Pazar 22:02
Şehit Fethi Sekin'in Babası Kalp Krizi Geçirdi
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Şehit Polis Fethi Sekin’in Babası Kalp Krizi Geçirdi!

İzmir’de, terör örgütü PKK’nın İzmir Adliye’sine yaptığı saldırı esnasında 5 Ocak 2017 günü yaşanan terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, kalp krizi geçirdi. Baba Sekin’in durumunun iyi olduğu bilgisi geldi.

Alınan gelişmelere göre, önceki gece sırt ve göğüs ağrısı sebebiyle, Şehit Fethi Sekin Hastanesi’ne giden Mehmet Zeki Sekin, yapılan kontrollerin ardından kalp krizi geçirdi.

 

Sağlık Durumu Şu An İyi!

Geçirdiği krizin ardından ameliyata alınan Sekin’in, yapılan anjiyo işleminin sonucunda tıkanmış durumda olan kalp damarı açıldı. Sekin’in durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi.



Son Güncelleme: 06.12.2020 22:02
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ŞehitFethi SekinMehmet Zeki Sekin
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