Şehit ateşi Samsun'a düştü

Irak'ın kuzey bölgesinde düzenlenen operasyon sonucunda Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit düştü. Acı haber şehidin İstanbul'da ikamet eden ailesine ulaşırken, ailesi sinir krizi geçirdi. Samsunlu olan Şehidin Vezirköprü ilçesi Darıçay Mahallesinde nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehit Aygün Çakar'ın naaşının bu akşam Amasya’nın Merzifon Havalimanı'na getirileceği öğrenildi. Şehidimizin naaşı buradan memleketi olan Vezirköprü ilçesine götürülecek.

Vatani görevini yerine getirirken Şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar’ın naaşı yarın Vezirköprü ilçesinde defnedilecek.