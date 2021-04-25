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Şehit ateşi Samsun'a düştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzey bölgesinde yürüttüğü operasyonda Uzman Çavuş Aygün Çakar vatanı için şehit oldu.

25 Nisan 2021 Pazar 23:31
Şehit ateşi Samsun'a düştü
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Irak'ın kuzey bölgesinde düzenlenen operasyon sonucunda Uzman Çavuş Aygün Çakar şehit düştü. Acı haber şehidin İstanbul'da ikamet eden ailesine ulaşırken, ailesi sinir krizi geçirdi. Samsunlu olan Şehidin Vezirköprü ilçesi Darıçay Mahallesinde nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehit Aygün Çakar'ın naaşının bu akşam Amasya’nın Merzifon Havalimanı'na getirileceği öğrenildi. Şehidimizin naaşı buradan memleketi olan Vezirköprü ilçesine götürülecek.

Vatani görevini yerine getirirken Şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar’ın naaşı yarın Vezirköprü ilçesinde defnedilecek.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 23:31
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Anahtar Kelimeler:
ŞehitSamsunUzman Çavuş Aygün Çakar
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