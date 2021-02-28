Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı

e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Seyahat izin belgesi alacak kişiler öncelikle ALO 199 Vefa Sosyal hattını arayarak destek alabilirler. e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi almak için ilk olarak şifreniz bulunmaktadır. T.C kimlik numarası ve size ait olan şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı bölümüne gelerek ‘e-Başvuru’ kısmına tıklamanız gerekir. Daha sonra seçenekler arasından ‘Seyahat İzin İşlemleri’ seçilmeli ve gerekli form doldurulmalıdır.Seyahat izin belgesi başvuru ekranına gitmek için
burayatıklayabilirsiniz.
Son Güncelleme: 28.02.2021 20:54