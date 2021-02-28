İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...

Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı

Vatandaşlar tarafından araştırılan seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusu gün geçtikte yaygınlaşmaya başlayan sorular arasında yer alıyor. Şehir değiştirmek zorunda olan kişiler seyahat izin belgesi almak için hangi evrakları tamamlaması gerekiyor? 2021 e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi başvuru ekranı

28 Şubat 2021 Pazar 20:54
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
Takip Et:

Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat belgesi almak neredeyse zorunlu hale gelirken sürekli şehir değiştirmek zorunda kalan vatandaşlar, görevli memurlara aldıkları izin belgesini göstermek zorunda.  Tüm iller için geçerli olan 65 yaş ve üzeri kişiler izin verilen saatler dışında dışarı çıkmaları yasak olduğundan kaynaklı seyahat edecek 65 yaş üzeri vatandaşların mutlaka izin belgesi alması gerekmektedir. 20.05.2020 tarihi ile 8206 sayılı genelgeye göre seyahat izin belgesi alma koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilme imkânı sunulmaktadır.

e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi alacak kişiler öncelikle ALO 199 Vefa Sosyal hattını arayarak  destek alabilirler. e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi almak için ilk olarak şifreniz bulunmaktadır. T.C kimlik numarası ve size ait olan şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı bölümüne gelerek ‘e-Başvuru’ kısmına tıklamanız gerekir. Daha sonra seçenekler arasından ‘Seyahat İzin İşlemleri’ seçilmeli ve gerekli form doldurulmalıdır.

Seyahat izin belgesi başvuru ekranına gitmek için

buraya

tıklayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 28.02.2021 20:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Seyahat Izin BelgesiE-devletBaşvuru Ekranı65 Yaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?
3. ve son cemre ne zaman düşecek? 2021 son cemrenin toprağa düşme tarihi ve havaların ısınacağı tarih
3. ve son cemre ne zaman düşecek? 2021 son cemrenin toprağa düşme tarihi ve havaların ısınacağı tarih

Popüler Haberler

Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
Bulaşık makinesinin ömrünü uzatacak kullanım ve temizlik ipuçları
Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Kefaret devam eder mi?
Yaralı Kalbim 26. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2021 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Malulen emekli olmak için aranan hastalıkların listesi güncellendi! 2021 Hangi hastalar malülen emekli olabilir?
Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Ankara'ya göktaşı mı düştü? 27 Şubat 2021 Ankara'ya Gök taşı düştüğü iddiası
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
Jet Sosyete yeni sezonda hangi dijital platformda olacak? Yeni sezon ne zaman başlayacak?
TRT Tutunamayanlar dizisi oyuncuları kimler? Trt Tutunamayanlar kadrosu ve konusu
Mostafa Mohamed kim? Hangi takımlarda oynadı?
Eko Fresh - Turkish Nightmare ft. Killa Hakan şarkı sözleri, şarkı hakkında bilgiler
MEB Eba Nedir? Eba ne için ve nasıl kullanılır?
2021 ÖSYM sınavları hangi tarihte yapılacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve sınavların başvuru tarihleri açıklandı
Aile hekimi nedir? Aile hekimine ilk kayıt nasıl yapılır? 2021 Aile hekimim kim tc ile sorgulama
Azer Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Azer yok mu? Cihangir Ceyhan neden veda etti?
Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Zatürre aşısı koronadan korur mu?
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.