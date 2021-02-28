Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı

e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat belgesi almak neredeyse zorunlu hale gelirken sürekli şehir değiştirmek zorunda kalan vatandaşlar, görevli memurlara aldıkları izin belgesini göstermek zorunda. Tüm iller için geçerli olanve üzeri kişiler izin verilen saatler dışında dışarı çıkmaları yasak olduğundan kaynaklı seyahat edecek 65 yaş üzeri vatandaşların mutlaka izin belgesi alması gerekmektedir. 20.05.2020 tarihi ile 8206 sayılı genelgeye görealma koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilme imkânı sunulmaktadır.

Seyahat izin belgesi alacak kişiler öncelikle ALO 199 Vefa Sosyal hattını arayarak destek alabilirler. e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi almak için ilk olarak şifreniz bulunmaktadır. T.C kimlik numarası ve size ait olan şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı bölümüne gelerek ‘e-Başvuru’ kısmına tıklamanız gerekir. Daha sonra seçenekler arasından ‘Seyahat İzin İşlemleri’ seçilmeli ve gerekli form doldurulmalıdır.

Seyahat izin belgesina gitmek içintıklayabilirsiniz.