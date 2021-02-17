Şehirler arası yolculuk izin belgesi koşulları nelerdir? Özel araçla yolculuk izin belgesi nerden alınır?

Korana virüsü ile mücadele etmek adına hayatımızda olmayan büyük ölçekli bir çok önlemin hayatımıza girmeye devam ediyor. Yolculuk yapmak için HES kodu almak ve seyahat izni de bunlardan bazıları. Zorunlu sebeplerden ötürü ikamet ettiği şehri değiştirecek olan vatandaşlar, özel otomobilleri ile yolculuk eden kişiler Valiliklere ve Kaymakamlıklara başvuru yapmak zorunda.

Şehirler arası seyahat belgesi

Bilindiği üzere pandemi nedeniyle kısa bir süre önceden beri hafta içi 21:00 ile 05:00 aralığında, hafta sonu ise cuma 21:00’dan pazartesi 05:00’a kadar sokağa çıkma yasağı var. Sokağa çıkma yasağının olduğu zaman dilimlerinde seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın seyahat izin belgesi ve HES kodu temin ederek seyahat etmesi zorunlu hale getirilmiştir. Aynı zamanda belirli bir yaşın(65) üstünde kişilerin kendi otomobillerini veya toplu taşıma vasıtalarını kullanmak için seyahat izin belgesine sahip olmak zorundadır.

Şehirler arası yolculuk izin belgesi koşulları

Bireysel vasıtayla yolculuk izin belgesi alabilmenin belirli koşulları vardır. 65 yaşın üstünde ve 20 yaşın altında izin talebinde bulunacak vatandaşlar için gerekli koşullar;

Askerlik hizmetini tamamlayarak evlerine dönmek isteyenler,

Birinci derece yakını veya kardeşi vefat edenler,

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

Kalacak yeri olmayanlar,

ÖSYM’nin ilan ettiği ve diğer merkezi sınavlara katılanlar ile refakatçileri,

Kamuda ve özel günlü davet yazısı olanlar,

Tedavi ihtiyacı olanlar.

İzin almak isteyen vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen sebepler ile başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu öğeleri içeren vatandaşları valiliğe başvurarak gerekli belgeleri temin edip seyahat edebilirler.

Özel araçla yolculuk izin belgesi nerden alınıyor

Yolculuk izin belgesi temin etmek için;

ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından, ikametgah ettiğiniz ilçenin bağlı olduğu valilik ya da kaymakamlıktan veya e-devlet üzerinden alınabilir.

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için

Öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanızın ardından İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” bölümüne geçiş yapılıyor.

Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilir.

Seçeneklerden 65 yaş üstü turizm amaçlı, 65 yaş altı özel araçla seyahat izni, 65 yaş üstü seyahat izin sekmelerinden gerekli görülen seçenek seçilir,

Devam et seçeneği seçilir, alt başvuru türü bölümünden ikamet edilen ilin valiliği tercih edilerek müraacat yapılır.

Devam et seçeneği seçidikten sonra açılan sayfada doğruladığınız kişisel bilgileriniz (cep telefonu ve e-mail adresi) yazılı olan sayfanın alt kısmında müraacat sebepleri sorulmaktadır.

Başvuru bilgileri kısmında başvurulacak taşra teşkilatı seçimine il valiliği yada ilçe kaymakamlığı tercih edilerek konu bölümüne de seyahat için gerekçe yazılmalıdır.

Yolculuk izin belgesinde yer alan bilgiler

Yolculuk izin belgesindeki kişinin isim, soyisimi,

Kişisel telefon numarası,

İkametgah adresi,

Şu an kayıtlı olduğu adres,

Gitmek istediği şehrin adresi,

Gitmek istediği adreste ikamet edenlerden birinin TC kimlik numarası,

İsim soyisimi,

Kişisel telefonu.

Seyahat aracı (uçak, otobüs, deniz vasıtaları veya kendi vasıtası),

Kendi vasıtası ise plakası,

Değil ise seyahat firmasının ismi,

Yanında olan kişilerin T.C. kimlik numaralan ve adları bulunmak durumundadır.

Yurttaşların yolculuk izin evrakları olmasa dahi büyükşehir giriş ve çıkışlarında yapılacak olan kontrollerde ateş ölçümleri yapılmaktadır. Herhangi bir virüs belirtisi saptanan kişiler 14 gün süre ile karantina altına alınmaktadır.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın nasıl izin alır

Son aylarda korona virüs sebebi ile dışarı çıkması yasak olan yurttaşın gereksinimleri muhtarlar, jandarma ve polis kuvvetleri tarafından olanaklar dahilinde karşılanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan her bir kişi ilgili makamlara durumlarını belirterek müracaat yollarını kullanıp müracaatlarını yapabiliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm yurttaşlar e-devlet yolu ile yolculuk izni için e-devlet vasıtası ile yolculuk müracaat işlemlerini tamamlayabiliyorlar. Bu vatandaşların yolculuk yapıp yapamayacaklarını tayin etmeye yetkili makam valilik olmaktadır. Böylelikle tüm yurttaşlara İçişleri Bakanlığının yayınını yaptığı genelgede mevcut olan koşulları sağlamaları durumunda kendi özel araçlarıyla ya da otobüsle yolculuk yapmaları için izin belgesi müracaatlarını yapma hakkı verilmektedir.

Özel araçla seyahat izin belgesi gerekir mi

Evet gereklidir. Kısıtlamalar dahilinde yolculuk etmekte iseniz yolculuk izin belgenizi almanız gerekiyor. 65 yaş üstü, 20 yaş üstü, 18 yaş altı tüm yurttaşlar dahil olarak kısıtlama saatlerinde yolculun eden her yurttaş seyahat izin belgesini almak durumundadır. Polis kontrol noktalarına gelindiğinde ancak gerekli evrakları ibraz etmeniz durumunda yolculuğunuza devam edebilirsiniz.