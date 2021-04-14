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Şehirler arası seyahat yasakları başladı mı, ne zaman başlıyor?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni tedbirleri anlattı. Şehirler arası seyahat yasaklandı mı? Yasaklar ne zaman başlayacak? Güncel gelişmelere haberimizde yer verilmiştir.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:30
Şehirler arası seyahat yasakları başladı mı, ne zaman başlıyor?
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Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yeni kısıtlamalar duyuruldu.

Covid-19 vakalarının artmasıyla yeni önlemler alındı. Ramazan ayında şehirler arası seyahat yasağı uygulanacak.

Kısmi kapanma

Ramazan ayının ilk 15 günü kısmi kapanma uygulanacak. Yeni tedbirler yarın akşam itibariyle uygulanacak.

Erdoğan, "İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. " açıklamasını yaptı.

Şehirlerarası yasak nasıl olacak?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu saatlerde zorunlu durumlar haricinde şehirler arası seyahat yapılamayacaktır.

65 yaş üstü ve 18 yaş altı için kısıtlamalar neler?

Bu yaş grubundaki vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması yasaklandı.

8. ve 12. Sınıf ile okul öncesi eğitim kurumları haricinde olan kademelerin eğitimi uzaktan olacaktır.

Kamu kurumlarında mesai 16.00’da bitecek ve dönüşümlü esnek mesai uygulanacak. Kamuda hamileler, kronik hastalar ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personeller idari izinli olacaktır.

Yeme içme faaliyeti olan mekânlar bayram sonrasına kadar kapalı olacaktır. Lokanta gibi yerler Ramazan ayı boyunca sadece paket servis ve gel-al servis yapacaktır.

Konaklama yerleri ve evlerde toplu iftar olmayacaktır.

Oteller yalnızca kendi müşterilerine hizmet edecektir.

Düğün, kına gibi organizasyonlar bayram sonrasına kadar yapılamayacaktır.  



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:30
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Anahtar Kelimeler:
şehirler Arası YasakKabine Toplantısı
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