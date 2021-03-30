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Şehirler arası seyahat yasak mı?

29 Mart Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleşti . Artan vakalardan dolayı risk haritası değişti ve yeni kısıtlamalar getirildi. Yeni kısıtlamalar arasında Seyahat yasağı var mı? İşte açıklanan kararlara ilişkin detaylar haberimizde...

30 Mart 2021 Salı 15:18
Şehirler arası seyahat yasak mı?
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1 Mart’tan itibaren başlayan normalleşmeden dolayı vaka sayıları artışa geçmişti. 29 Mart kabine toplantısının ardından risk haritası güncellenmiş ve yeni kısıtlamalar gelmişti.

Seyahat kısıtlaması var mı?

Salgın ilk çıktığı sıralarda büyükşehirler ve Zonguldak’ta şehirler arası seyahat yasağı gelmişti. Artan vakalardan dolayı seyahat yasağı tekrardan gündeme gelmişti. Ancak dün açıklanan yeni kararlara göre seyahat yasağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması içerisinde özel aracınızla seyahat etmek yasaktır. Fakat  yasak saatleri içerisinde otobüs ,uçak ve gemi biletlerinizi göstererek seyahat edebilirsiniz.

Şehirler arası seyahat için herhangi bir izin belgesi almaya gerek yoktur. sadece 65 yaş üstü vatandaşların İçişleri Bakanlığı’ndan izin belgesi almaları gerekmektedir.



Son Güncelleme: 30.03.2021 15:18
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Seyahat YasağıKoronavirüs YasaklarıKoronavirüs Için Alınan Kararlar
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