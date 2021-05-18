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Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, izin belgesi gerekiyor mu? Özel araçla şehirler arası seyahat serbest mi?

Tüm yurtta kademeli normalleşme dönemine girilmesinin ardından birçok kısıtlama kalktı. Vatandaşlar şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, izin belgesi gerekiyor mu? sorularını yanıt arıyor. Şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar yeni genelgeye göre özel araçla şehirler arası seyahat serbest mi? sorularını merak ederken İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme için yeni genelge yayınladı. İşte seyahat yasağı hakkında merak edilenler haberimizde

18 Mayıs 2021 Salı 14:02
Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, izin belgesi gerekiyor mu? Özel araçla şehirler arası seyahat serbest mi?
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a tüm yurtta ‘tam zamanlı sokağa çıkma yasağı’ uygulanırken sürenin sonuna gelindi. 17 günlük kapanmanın ardından vakalar kontrol altına alınırken vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, izin belgesi gerekiyor mu? Özel araçla şehirler arası seyahat serbest mi? yer alıyor. Şehir dışına çıkamayan vatandaşlar kademeli normalleşme sayesinde İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesini merak ediyor.

81 valiliğe "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Bu anlamda pazartesi saat 05.00 itibaren 1 Haziran Salı gününe kadar kademeli normalleşme tedbirleri uygulanacak.

Bu sayede hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması yeni bir karara göre devam edecek. 

Seyahat yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde vatandaşlar şehirlerarası seyahat edebilecek. Bu anlamda seyahat kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi belirtildi. 65 yaş üzeri vatandaşlar ise eğer 2 aşısınıda olduysa izin almadan özel araçları ile seyahat edebilir.


Son Güncelleme: 18.05.2021 14:02
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Anahtar Kelimeler:
SeyehatIzin BelgesiNormalleşmeözel Araçşehirlerarası
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