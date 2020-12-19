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Şehir tabelalarından nüfus ve rakım bilgileri neden kaldırılıyor?

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, 81 il ve 911 ilçenin giriş ile çıkış noktalarında yer alan bilgilendirme tabelalarındaki nüfus ve rakım bilgileri çıkartıldı. Gerekçe olarak da, tabela üzerindeki bilgileri değiştirme işleminin yüksek masraflı olduğu gösterildi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:05
Şehir tabelalarından nüfus ve rakım bilgileri neden kaldırılıyor?
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Karayolları Genel Müdürlüğü, her sene Türkiye İstatistik Kurumu verileri ile değişen nüfus miktarını, 81 il ve 911 ilçenin giriş ve çıkış noktalarında bulunan tabelalar üzerinden yeniliyordu. Bu işlem yapılırken ortaya çıkan masrafın fazlalığından dolayı yeni uygulama getirerek bütün şehirler ve ilçelerde bulunan tabelalardan nüfus ile rakım bilgilerini kaldırdılar. Değişikliğin uygulandığı  Eskişehir İli’nde Ankara, Bursa, Kütahya yollarında yer alan 3 tabela yeni düzenlemeye uygun olarak yapıldı. Tabelada önceden belirtilen nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı. Yeni düzenleme ile birlikte tabelada sadece Eskişehir yazısı kaldı.

 

Tabelalardaki düzenlemeyi gördük

Kısa zaman önce evlenen ve birlikte şehirlerarası tura çıkan Duygu ile Bilal Ateş çifti, gezdikleri şehirlerin çoğunda yeni düzenlenen tabelaları gördüklerini söylediler. Eskiden nüfus ile rakım bilgilerinin de bulunduğu tabelalarda artık sadece şehir isimlerine yer verildiğini fark ettiklerini dile getiren Duygu Ateş, “ Tabelalarda ki değişikliği gördük. Eskiden nüfus ile rakım da yazıyordu. Uzun zamandır bu ikisini göremiyor ve nedenini merak ediyorduk. Öğrendiğimize göre, masrafı azaltmak için artık bu iki bilgiye yer verilmeyecekmiş. Biz sürekli olarak şehirlerarası geziye çıkıyoruz. Gittiğimiz yerlerin şehir tabelalarının altında anı olması için fotoğraf çektiriyoruz.” Dedi.

 Sosyal medya gündemine düştü

 Şehir tabelalarında yer alan nüfus ile rakım bilgilerinin kaldırılması düzenlemesi sosyal medya kullanıcıları tarafından gündem oldu. Kullanıcılar getirilen yeni düzenleme ile nüfus ve rakımların yazmadığı fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınladılar.



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:05
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şehirTabela
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