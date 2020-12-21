Şehir hastaneleri güvenlik görevlisi ve tekniker departmanlarında personel alımları yapacak

Her biri değişik şehirlerde olan şehir hastaneleri verdikleri iş ilanlarında personel alımı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Teknikerden güvenlik personeline kadar farklı departmanlarda iş alımı yapacak. Gerçekleştirilen alımlarda, başvuru kriterlerini barındıran kişilerin son başvuru zamanına kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başakşehir şehir hastanesi güvenlik personeli ve tekniker alımı

Başakşehir şehir hastanesi güvenlik personeli ve tekniker alımında bulunacak.

Başvuruda bulunacak kişilerden istenen kriterler şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu paylarından faydalanabiliyor olmak,

Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer verilen Anayasal nizama ve bu nizamın mekanizmasına karşı suç, zimmet, yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat bulaştırma, eylemin yapılmasına fesat bulaştırma, suçtan oluşan malvarlığını temizleme veya kaçakçılık suçlarından dolayı aftan yaralansa bile mahkum olmamak,

Erkekler için başvuru tarihinden itibaren askerlik ile alakasının bulunmaması, terhis, tecil veya görevini tamamlamış olmak,

Vazifeyi yerine getirebilmek için bir sağlık probleminin olmaması,

Vardiyalı düzende çalışabilmek,

Güvenlik personeli ekibi için

5881 kimlik kartı bulunan,

Güvenlik personeli kariyeri olan,

Tercihen hastanelerde güvenlik personeli olarak çalışmış olma,

Yangın sistemleri ve elektronik kamera sistemleri ile ilgili bilgi sahibi olma,

Ofis programlarına iyi düzeyde hakim,

İstanbul'da oturan yahut oturabilecek olan,

Güncel güvenlik personeli kartı olan kişiler başvuruda bulunabilir.

Tekniker kadrosu için

Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar alanlarından mezun olmuş,

Bölümünü en az 1 sene deneyimlemiş kişiler,

Esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek,

Ekip çalışmasına alışık,

İstanbul'da oturan yahut oturabilecek olan kişiler başvuruda bulunabilir.

Bursa şehir hastanesi tekniker alımı

Bursa Şehir Hastanesi’nde çalışacak tekniker alımı gerçekleştirilecek.

Adaylarda bulunması istenilen kriterler şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu paylarından faydalanabiliyor olmak,

Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde verilen suçlardan ceza yememiş olmak,

Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar alanlarından mezun olmuş,

Bölümünü en az 1 sene deneyimlemiş olan kişiler,

Esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek,

Ekip çalışmasına alışık olan,

Görevini yerine getirmesinde sağlık sorunu teşkil etmeyecek,

Vardiyalı çalışabilecek,

Bursa’da oturan yahut oturabilecek olan kişiler,

Erkek adaylar için askerlik görevi ile alakası kalmayan adaylar başvuru yapabilecektir.

Kocaeli şehir hastanesi personel alımı

Kocaeli Şehir Hastanesi’nde ilgili departmanlarda çalışacak ofis görevlisi alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuruda bulunmak isteyen kişilerde bulunması gereken kriterler şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu paylarından faydalanabiliyor olmak,

Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde verilen suçlardan ceza yememiş olmak,

Lisans mezunu olmak,

Ofis bölümünde tecrübe sahibi olmak,

MS Office programlarına iyi düzeyde hakim olmak,

Nakit akış çizelgelerini hazırlayabilecek, aylık para ihtiyacını çıkararak, bütçe sürecini denetleyecek,

Bu amaçta çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarına hakim,

Gizlilik, iletişim ve analitik düşünme becerileri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın, takipçilik ve maksimum düzeyde dikkat sağlayabilecek,

Esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek, olan adaylar başvuru yapabilecektir.

Tekirdağ şehir hastanesi güvenlik görevlisi alımı

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde ilgili departmanlarda çalışacak ofis görevlisi alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuruda bulunmak isteyen kişilerde bulunması gereken kriterler şunlardır;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde ifade edilen suçlardan mahkum olmamak,

Kamu paylarından faydalanabiliyor olmak,

Liseden mezun olmuş olmak,

Silahlı ya da silahsız geçerliliği olan güvenlik personeli kartına sahip olmak,

Sorun çözme ve analitik düşünmeye yatkın olmak,

İletişim ve hızlı karar alma yetisi bulunan,

Erkek adaylar için askerlik görevi ile alakası kalmayan adaylar başvuru yapabilecektir.

Nasıl başvuruda bulunulur?

Şehir hastanelerinde açılan kontenjanlara başvuruda bulunabilmek için şehir hastanelerinin resmi intenet sitelerinden, insan kaynakları departmanından başvuru kağıdının doldurulması gerekiyor.

Uygun kriterlere sahip olan kişilere dönüş yapılacaktır.