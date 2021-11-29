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Şeftali ve Nektarin cilde faydalı mı? Cilt sorunu olanların imdadına şeftali ve nektarin yetişiyor

Cilt sorunu olanların imdadına şeftali ve nektarin meyveleri yetişiyor. İnsanlar bunun üzerine cilt sağlığı için şeftali ve nektarinin nasıl tüketilmesi gerektiğini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki şeftali ve nektarin cilde faydalı mı? Yanıtı haberimizde...

29 Kasım 2021 Pazartesi 14:40
Şeftali ve Nektarin cilde faydalı mı? Cilt sorunu olanların imdadına şeftali ve nektarin yetişiyor
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Peki şeftali ve nektarin nasıl tüketilir? Yanıtı haberimizde...

Bir çok insan günlük hayatta çeşitli cilt sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu sorunların çözümü için çeşitli tıbbi ürünler kullanılsa da cilt sorunlarının tedavisi için genellikle doğal ürünler tercih ediliyor. Bu doğal ürünlerin başında ise şeftali ve nektarin geliyor. Peki şeftali ve nektarin nasıl tüketilir?

Şeftali ve Nektarin Cilde Faydalı Mı?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, cilt sorunlarının tedavisi için şeftali ve nektarinin oldukça faydalı olduğunu ifade etti. Kardeş meyveler olarak görülen nektarin ve şeftalinin gereğinden fazla tüketilmemesi gerektiğini belirten Demirel, aşırı meyve tüketiminin çocuklarda ve hamile kadınlarda alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini vurguladı.

Evrim Demirel, cilt problemleri için genel olarak şeftalinin daha faydalı olduğunu ve şeftalinin içinde yer alan E ve C vitaminlerinin sadece cilt sağlığını değil sindirim sisteminin de güçlendirmeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.


Son Güncelleme: 29.11.2021 14:40
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