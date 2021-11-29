Şeftali ve Nektarin cilde faydalı mı? Cilt sorunu olanların imdadına şeftali ve nektarin yetişiyor

Peki şeftali ve nektarin nasıl tüketilir? Yanıtı haberimizde...

Şeftali ve Nektarin Cilde Faydalı Mı?

Bir çok insan günlük hayatta çeşitli cilt sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu sorunların çözümü için çeşitli tıbbi ürünler kullanılsa da cilt sorunlarının tedavisi için genellikle doğal ürünler tercih ediliyor. Bu doğal ürünlerin başında ise şeftali ve nektarin geliyor. Peki şeftali ve nektarin nasıl tüketilir?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, cilt sorunlarının tedavisi için şeftali ve nektarinin oldukça faydalı olduğunu ifade etti. Kardeş meyveler olarak görülen nektarin ve şeftalinin gereğinden fazla tüketilmemesi gerektiğini belirten Demirel, aşırı meyve tüketiminin çocuklarda ve hamile kadınlarda alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini vurguladı.

Evrim Demirel, cilt problemleri için genel olarak şeftalinin daha faydalı olduğunu ve şeftalinin içinde yer alan E ve C vitaminlerinin sadece cilt sağlığını değil sindirim sisteminin de güçlendirmeye yardımcı olduğunu ortaya koydu.