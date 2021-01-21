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Şeffaf deriye büyük ilgi! Avrupa sıraya girdi

Uşak’ta geliştirilen deri firması uluslararası deri fuarlarında öncülük ediyor. 0,4 milimetre kalınlığında ki deriler Avrupa ülkelerinde büyük ilgi görüyor

21 Ocak 2021 Perşembe 16:56
Şeffaf deriye büyük ilgi! Avrupa sıraya girdi
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Uşak’ta bulunun Karma Organize Sanayi Bölgesinde yer alan deri işletme sektörü bir yeniliğe imza atıyor. Geleneksel deri ürünlerinde farklı malzemeler kullanarak deri inceltmesi yapılıyor. Zafer Kalkınma Ajansından destek alan proje ile deri mühendisleri 0,4 milimetre kalınlığında şeffaf deri geliştiriyor. 

 Türkiye ile kalmayıp Dünya fuarlarına açılan bu proje Fransa ve Hong Kong ülkelerinde yenilikçi düşünce olarak ödüle layık görülmeyi başarıyor. 2 ülkenin öncülüğü ile başlayan yabancı ülkelerin merakı ise Dünyaca ünlü markaların dikkatini çekmeyi başarıyor.

 Deri üzerine giyim mağazası olan tüketiciler Türkiye ile iletişim sağlayarak ürünleri kullanmak istediğini açıklıyorlar. Firmanın Üretim müdürü Murat Taşer Ar-Ge sürecinde çokça emek ve zaman harcadıklarını belirterek verilen emeğin değerini olumlu sonuçlar alındığı zaman memnun ettiğini açıklıyor.

Salgın sürecine rağmen olumsuz etkinin olacağını düşünen firma virüse rağmen hiçbir olumsuz etki ile karşılaşmadıklarını dile getiriyor. Üretim Müdürü Murat Taşer bu konu ile cümlelerini şöyle ifade ediyor. “Markalar bu ürünü ilk etapta ekstrem bir ürün olarak gördü. Zamanla bununla ilgili iyi bir reklam yapıldı. Birkaç büyük firma deriyi kendi defilelerinde ve kreasyonlarında kullandı. Hem çanta hem ayakkabı hem de giysi olarak kullanıldı.” şeklinde konuşuyor.

Deri firması olarak hizmet veren firma şeffaf deri ile satışın daha çok olduğunu söylüyor. İhracatın atmasını ile toplam ihracatın 1 milyon dolar civarına yaklaştığını dile getiriyor. Şeffaf derinin yüksek maliyetli olmasından kaynaklı ilk olarak lüks markalara hitap eden firma İtalyan marka ve Avrupa’nın ileri gelen markaları ürünleri tedarik ettiğini söylüyor.  Fransa ve Hong Kong ülkelerinden sonra Güney Kore, Hindistan ve ABD gibi ülkelere satışlar yapıldığı öğreniliyor.

Sözlerine devam eden Taşer salgın döneminde eskisi gibi satışların olmadığını fakat bu durumun düzeleceğini söyleyen Murat Taşer: “Salgın bittikten sonra yeni defileler ve kreasyonlarla şeffaf derinin dünya modasında adından daha fazla söz ettireceğine inanıyoruz." diye konuşuyor.



Son Güncelleme: 21.01.2021 16:56
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Anahtar Kelimeler:
şeffaf DeriUşak
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