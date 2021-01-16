Seferberlik görev emri nedir, nereden ve nasıl öğrenilir?

Seferberlik Görev Emri Nereden Öğrenilir?
Herkes acil bir savaş durumunda seferberlik görevi ilan edildiğinde eli silah tutan ve askerliğini yapmış olan kişilerin seferberlik görev emrinin nasıl öğrenileceğini araştırıyor.
Seferberlik Görev Emri Nedir?
e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak, arama kısmına seferberlik yazarak, Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama sekmesine tıklanmalıdır. Burada Tatbikat/Ferdi Seferberlik Eğitimi Görevlendirme Durumunuz yazan yerin karşısında ‘vardır’ ya da ‘yoktur’ diye ibareye göre seferberlik görev emrinizin bulunup bulunmadığını sorgulayabilirsiniz. Eğer görevlendirme emriniz bulunuyorsa aşağı kısımda nerede ve hangi birlikte görevlendirileceğiniz yazacaktır.
Son Güncelleme: 16.01.2021 16:23