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Seferberlik görev emri nedir, nereden ve nasıl öğrenilir?

Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri kimlere çıkar? Sefer görev emri çıkma nedenleri nedir? Seferberlik emri hangi durumlarda ilan edilir? Sefer görev emri nereden sorgulanır? Sefer görev emri çıktıysa ne yapılmalı? Vatandaşlar Sefer görev emrinin ne olduğunu ve nereden öğrenildiğini araştırıyor.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:23
Seferberlik görev emri nedir, nereden ve nasıl öğrenilir?
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Seferberlik Görev Emri Nereden Öğrenilir?

Herkes acil bir savaş durumunda seferberlik görevi ilan edildiğinde eli silah tutan ve askerliğini yapmış olan kişilerin seferberlik görev emrinin nasıl öğrenileceğini araştırıyor.

Seferberlik Görev Emri Nedir?

Seferberlik görev emri denilen şey, bir doğal afet veya savaş durumunda ihtiyaç duyulduğu zaman askerliğini yapan kişilerin tekrardan askere çağrılma durumudur. Bu durum herkes için geçerli değildir. Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaç duyulduğu zaman belirli sayıda kişiyi askere olağanüstü bir durum söz konusuysa yeniden askere çağırmaktadır. Bundan dolayı askerliğini yapmış olan herkes seferberlik görev emri için çağırılmaz. Vatandaşların kendilerine seferberlik görev emri çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama sayfasına girerek sorgulayabilirler.

e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak, arama kısmına seferberlik yazarak, Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama sekmesine tıklanmalıdır. Burada Tatbikat/Ferdi Seferberlik Eğitimi Görevlendirme Durumunuz yazan yerin karşısında ‘vardır’ ya da ‘yoktur’ diye ibareye göre seferberlik görev emrinizin bulunup bulunmadığını sorgulayabilirsiniz. Eğer görevlendirme emriniz bulunuyorsa aşağı kısımda nerede ve hangi birlikte görevlendirileceğiniz yazacaktır.



Son Güncelleme: 16.01.2021 16:23
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Anahtar Kelimeler:
Sefer Görev EmriSeferberlikMilli Savunma BakanlığıSavaşDoğal Afet
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