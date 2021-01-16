Seferberlik görev emri nedir, nereden ve nasıl öğrenilir?

Seferberlik Görev Emri Nereden Öğrenilir?

Herkes acil bir savaş durumunda seferberlik görevi ilan edildiğinde eli silah tutan ve askerliğini yapmış olan kişilerin seferberlik görev emrinin nasıl öğrenileceğini araştırıyor.

Seferberlik Görev Emri Nedir?

Seferberlik görev emri denilen şey, birveya savaş durumunda ihtiyaç duyulduğu zaman askerliğini yapan kişilerin tekrardan askere çağrılma durumudur. Bu durum herkes için geçerli değildir.ihtiyaç duyulduğu zaman belirli sayıda kişiyi askere olağanüstü bir durum söz konusuysa yeniden askere çağırmaktadır. Bundan dolayı askerliğini yapmış olan herkes seferberlik görev emri için çağırılmaz. Vatandaşların kendilerine seferberlik görev emri çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama sayfasına girerek sorgulayabilirler.

e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak, arama kısmına seferberlik yazarak, Personel Seferberlik Tatbikat Sorgulama sekmesine tıklanmalıdır. Burada Tatbikat/Ferdi Seferberlik Eğitimi Görevlendirme Durumunuz yazan yerin karşısında ‘vardır’ ya da ‘yoktur’ diye ibareye göre seferberlik görev emrinizin bulunup bulunmadığını sorgulayabilirsiniz. Eğer görevlendirme emriniz bulunuyorsa aşağı kısımda nerede ve hangi birlikte görevlendirileceğiniz yazacaktır.