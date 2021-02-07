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Sedef Erken kimdir? Twitter'da neden Sedef Erken Yalnız değildir gündem oldu?

Twitter'da trend topic olan #SedefErkenYalnızDeğildir paylaşımları merak konusu oldu. Sedef Erken'in kim olduğu araştırılan konular arasında yer almakta. Merak edilen tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 20:23
Sedef Erken kimdir? Twitter'da neden Sedef Erken Yalnız değildir gündem oldu?
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SEDEF ERKEN KİM?

1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ogün Şanlısoy ile evlenmiştir. Sedef  Erken’in Ozan isminde bir oğlu vardır. Oğullarının otizmli olduğunu 2 yıl sonra anlamışlardır. 

Ünlü şarkıcı Ogün Şanlısoy ile ayrıldıktan sonra hayatının merkezine oğlu Ozan’ı koyan Sedef Erken’in Kedi Gözü isimli bir de kitabı bulunmaktadır. 

 

SEDEF ERKEN YALNIZ DEĞİLDİR PAYLAŞIMI NEDEN YAPILIYOR?

Sedef Erken’in yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeni ile böyle paylaşımlar yapılmaktadır.

Sedef Erken’in yaptığı paylaşımlar sonrasında Twitter üzerinden #SedefErkenYalnızDeğildir paylaşımları yapılmaya başlanmıştır. 



Son Güncelleme: 07.02.2021 20:23
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Sedef ErkenTwitterSedef Erken Yalnız Değildir
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