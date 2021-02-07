Sedef Erken kimdir? Twitter'da neden Sedef Erken Yalnız değildir gündem oldu?

SEDEF ERKEN KİM?

1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ogün Şanlısoy ile evlenmiştir. Sedef Erken’in Ozan isminde bir oğlu vardır. Oğullarının otizmli olduğunu 2 yıl sonra anlamışlardır.

Ünlü şarkıcı Ogün Şanlısoy ile ayrıldıktan sonra hayatının merkezine oğlu Ozan’ı koyan Sedef Erken’in Kedi Gözü isimli bir de kitabı bulunmaktadır.

SEDEF ERKEN YALNIZ DEĞİLDİR PAYLAŞIMI NEDEN YAPILIYOR?

Sedef Erken’in yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeni ile böyle paylaşımlar yapılmaktadır.

Sedef Erken’in yaptığı paylaşımlar sonrasında Twitter üzerinden #SedefErkenYalnızDeğildir paylaşımları yapılmaya başlanmıştır.