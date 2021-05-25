Sedat Peker yeni videoyu ne zaman yayınlayacak? Sedat Peker 8. videoyu ne zaman yayınlayacak? Sedat Peker 8. videoyu yayınladı mı?

YouTube üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem olan Sedat Peker'in yeni videosu merakla bekleniyor. Videodaki açıklamaları büyük ses getirdi. Herkesin konuştuğu bu videoların devamının gelmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı bakanlar hakkında ilginç açıklamalarda bulunan Peker'in iddiaları Türkiye gündeminin ortasına oturdu. İsminden sıkça bahsettiren Peker, son zamanların en merak edilen ismi oldu. Habertürk'e açıklama yaptığı sırada Sedat Peker'de sosyal medya üzerinden açıklamalarına devam etti.

Soylu, Peker'in yaptığı iddiaların bir gerçekliği olmadığını söylerken hedefin Türkiye olduğunu vurguladı. Soylu, organize suçlunun bu iddiaları iftiradan başka bir şey değildir açıklamalarına yer verdi.

Peker'in videoları yediden yetmişe herkesin dilinde, videoların bir seri olarak yayınlanmasıyla da 8.videonun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Videolarında devlet büyüklerinin, iş adamlarının geçmişleriyle alakalı ve kimi nereye işe soktuklarını açıklayarak tüm merak edilenlere yanıt veren Peker'e kırmızı bültenle arama çıkarıldı.

İddiaların muhatabı olmadıklarını kaydeden Soylu, birinci ve ikinci videolarda şahsına bir şey olmadığının altını çizerken birden isminin anılmasının Türkiye üzerine oynanan büyük bir oyun olduğunu vurguladı. İstihbaratta birçok elemanımızın Türkiye için çalıştığını anlatan Soylu, asıl uyuşturucu kaçakçılığının kimler tarafından yapıldığını anlattı.

Hedefin tamamen Türkiye olduğunu vurgulayan Soylu, eski Türkiye'ye son vermek istediklerinden bu yana bunların ortaya çıktığına değindi.

Peker hakkında kırmızı bültene başvurduklarını anlatan Soylu, İstanbul, Bursa ve İzmir üzerinden aramalarının mevcut olduğunu söyledi.

Hayatının hiçbir anında bu tip adamlarla bir araya gelmediğini söyleyerek, sadece bir cenazede uzaktan gördüğünü kaydetti.