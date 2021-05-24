Sedat Peker hangi otelde kalıyor? Sedat Peker kaldığı yeni otelin adı ne?

Hakkında kırmızı bülten ile yakalama ve tutuklanma kararı bulunan Sedat Peker, son zamanlarda sosyal medyada hükümet ile ilgili videolarıyla bir anda gündeme bomba gibi düşmüştü. Kaçak olarak hayatını sürdürdüğü için videoları çektiği mekanları sürekli değiştiren Peker’in şuan hangi otelde kaldığı birçok insan tarafından merak ediliyor.

Oda TV’nin haberine göre, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in en son paylaştığı videoda farklı bir yere geçtiği gözüküyordu. İlk 7 videosunu Roda Beach Resort adında villa benzeri evleri bulunan bir otelde çektiği bilinen Peker, yeni videosunuotelinde çekti.

İntenette otelin fiyatının gecelik yaklaşık 20 bin TL olduğu söyleniyor. Peker’in otelde bir kız ve bir erkek olmak üzere 3 kişi kaldığı tahmin ediliyor.