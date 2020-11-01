Seda Dinçer kurtarıldı mı? Enkaz altında kalan Seda Dinçer çıkarıldı mı?

Seda Dinçer kimdir? İzmir depreminde enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmaya çalışanlar Seda Dinçer'in müjdesini bekliyor. Arama kurtarma faaliyetleri hala devam ediyor. Peki Seda Dinçer kimdir? Kaç yaşındadır? Yaşıyor mu? Kurtarılabildi mi?

Seda Dinçer Kimdir?

İzmir'deki depremde enkazın altında olan Seda Dinçer, sosyal medyada gündemde. Doğanlar Apartmanı'nın üçüncü katında çalışmalara devam eden ekipler, genç bir kızın sesini işittiklerini ve hayatta kalan 3 kişiyi tespit ettiklerini söylediler. Enkaz altında 33 saat boyunca enkaz altında olan Seda için herkes dua ediyor.

Seda Dinçer Öldü Mü?

Seda'nın hayati tehlike arz edip etmediği bilinmemekle birlikte Dr. Yusuf Başaran, “Şu an itibariyle Seda'nın bulunduğu alanda hayatta kalan üç kişiyi tespit ettik. Sizi oradan çıkaracağız dayanın, direnin. İfadesi kullanıldı. Seda'nın deprem enkazında arkadaşları ile iletişime geçtiği söyleniyor.