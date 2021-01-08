SED yardımı başvurusu nasıl yapılır? SED yardımı kimlere hangi şartlarda yapılır?

Sosyal Ekonomik Destek yardımı T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maddi anlamda sıkıntılar çeken vatandaşlara verilen yardımlardır. Bu yardımlar maddi zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarına çeşitli alanlarda sağlanmaktadır.

Kimler Sosyal Ekonomik Destek Yardımından Faydalanabilir?

Sosyal Ekonomik Destek’ten faydalanabilecek olan kişiler doğal afetler nedeniyle çcocuklarına bakmakta zorlanan aileler, maddi olarak desteğe ihtiyaç duyan çocuklar ve maddi zorluklar nedeni ile bakım evinde kalan çocuklardır.

Sosyal Destek Yardımları Ne Kadar?

Sosyal Ekonomik Destek yani SED yardımları sürekli ve geçici olarak iki biçimde verilmektedir. SED yardımlarının miktarları ise aşağıda sıralanmıştır.

Üniversitede olan çocuklar için: 1248 TL

Ortaöğretim mezunu çocuklara: 733 TL

Ortaöğretimde olan çocuklara: 1173 TL

İlköğretimde olan çocuklara: 1100 TL

Anaokulunda olan çocuklara: 733 TL

Sosyal Destek Yardım Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

SED Başvuru Formu

T.C Kimlik Numarası

Dilekçe

Öğrenci Belgesi

Sağlık Raporu

Sosyal Destek Yardım Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Sosyal Destek Yardımı başvurularının sonuçları intenet üzerinden E-devletten ya da Alo 144 numaralı telefonu arayarak yapılabilmektedir.