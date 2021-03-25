Seçim sonrasında yaşanan muhtarlık kavgası yeniden alevlendi! Çok sayıda yaralı var

4 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı muhtarlık kavgası Mardin Artuklu ilçesine bağlı bir köyde yaşandı.

Geçtiğimiz seçim döneminde köyde yapılan muhtarlık seçimleri sonrasında aday olan kişileri destekleyen iki grup arasında tartışma çıkmış ve tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşmüştü.

Ancak uzun bir süre geçmesine rağmen taraflar arasında ki husumet devam ettiği için bugünde aynı köyde muhtarları destekleyen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte kavga çıktı ve bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye giderken önüne çıkan bir grup yolu kesti. Taraflar arasında 2.kez kavga tekrar çıktı. Taş ve sopaların kullandığı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavgayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine jandarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.Yaralılar, ekipler tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Jandarma olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.