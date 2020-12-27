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Secde nedir, nasıl olur? Namaz kılarken nasıl secde edilir, secdede ne okunur?

Her Müslüman için namaz kılmak önemlidir. İbadetlerin en büyüğü olan Namazın kılınması için secdeye gidilmektedir. Peki, secde nedir ve secde sırasında ne okunulur? Haberin detaylarında

27 Aralık 2020 Pazar 03:15
Secde nedir, nasıl olur? Namaz kılarken nasıl secde edilir, secdede ne okunur?
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İslam dininin kutsal gördüğü Kur’an-ı Kerim kitabında secde hakkında 14 ayet vardır. Müslümanlar, namaz kılarken secdeye otururlar ve ibadetlerini yaparlar.  Secde, ilk olarak “Allahü Ekber” diyerek başlanır. Dizler, eller ve son olarak alın ve burun yere konulur. Secde sırasında baş iki elin arasında olmalıdır. Secde sırasında ayaklar yer ile temaslı olmalıdır. bu nokta üç kere secdeye oturan kişi "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" der.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak tutup, yerden kalkık halde tutarlar. Ayaklar, ayak parmaklarının üzerinde dik tutulur. Parmak uçları ise kıbleye doğru tutulur. Kadınlar ise; kollarını bitişik halde tutarlar secde sırasında. Ayaklar ise; parmaklar üzerinde durur. Parmak uçları kıbleye gelecek şekilde olmalıdır.

Kişiler, “Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkar ve diz üstünde oturur. Parmaklar dizlerinin hizasına gelir. Burada ise; “Sübhanallah” denilir. Erkekler, sol ayağını yere yayarak oturur, sağ ayak parmakları kıbleye taraf durur.

Kadınlar ise; ayaklarını yatık olarak tutup, sağ tarafa yöneltir. Ardından “Allahü Ekber” denilerek üç kere “Sübhane Rabbiye’l-ala” söylenir. Secdeden kalkarken “Allahü Ekber” denilir. Ayağa kalkınıp eller bağlanır.

Secdeden kalktıktan sonra, baş eller ve sonra eller dizlerin üstüne konulur. Ardından dizler yerden kaldırılır.

“Allahü Ekber” diyerek ikinci defa secdeye kalkılır ve tekrardan 3 kere  “Sübhane Rabbiye’l- ala” denir. Buraya kadar rekat olarak adlandırılır.

kişi ayakta iken; besmele, Fatiha suresi ve Kur’an’dan herhangi bir süre okunulur. Tekrardan “Allahü Ekber” denir ve rükua edilir. Bu sırada “Sübhane Rabbiye’l- Azim” denir. Ardından “Semiallahü limen hamideh” söylenir. Ayağa kalktıktan sonra ise “Rabbena leke’l-hamd” kelimeleri söylenir.

Secdeye otururken “Allahu Ekber” denilir. Bu sırda üç defa “Sübhane Rabbiye’l-ala” söylenir.

"Allahü Ekber" diyerek ise secdeden kalkılır. Burada "Sübhânellah" denilir. Ardından “Allahü Ekber” denilir ve ikinci defa secdeye varılır. Ardından üç defa "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.



Son Güncelleme: 27.12.2020 03:15
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Anahtar Kelimeler:
SecdeİslamMüslümanNamaz
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