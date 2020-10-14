SEÇ market aktüel ürünler kataloğu 14 ile 20 Ekim 2020

Seç marketlere gelecek ve aktüel ürünler çerçevesinde satılacak olan 2020 Ekim ayının 14 ile 20 günleri arasında satışa sunulacak olan ürünlerin kataloğunu yayınlandı. Seç marketin aktüel ürünler çerçevesinde sunduğu ürünlerde ise temizlik ve gıda alanında indirimler göze batmakta, bu indirimlerden bir kaçı;

*1 Kilogram Çaykur Tiryaki : 30, 90 Türk Lirası,

*Vanessa 16’ lı Tuvalet Kağıdı: 15, 90 Türk Lirası,

*4,5 kg Alo Toz Beyaz ve Renkler: 28, 90 Türk Lirası,

*600 gram Hacı Şakir Banyo Sabunu: 11, 50 Türk Lirası,

*4 litre Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitleri: 14, 50 Türk Lirası,

*750 ml Aspirin Asperox Genel Temizleyicisi: 5, 95 Türk Lirası,

*4 litre Komili Pam Sıvı Sabun Çeşitleri: 14, 59 Türk Lirası.

Şeklinde indirimli fiyatlar ile müşterilere satılmaktadır.

2020 Ekim 14 ile 20 Günleri Arasındaki SEÇ Aktüel Ürün Kataloğu: