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Sebze yüklü tır devrildi: 1 kişi yaralandı

Ordu Ünye'de sebze ve meyve yüklü bir tır seyir halindeyken virajı alamayarak devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 22:21
Sebze yüklü tır devrildi: 1 kişi yaralandı
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Samsun’dan Ordu’ya gitmekte olan bir sebze yüklü tır edinilen bilgilere göre Ordu’nun Ünye İlçesinde seyir halindeyken sahil yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü  Kasım A. tırın devrilmesi ile birlikte kaza geçirdi.

 Virajı alamayan sebze ve meyve yüklü tırın orta bariyerlere çarparak devrilmesiyle birlikte sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini yaparken sürücü Kasım A. hastaneye kaldırıldı.  Faciadan dönülen kaza ili ilgili soruşturma başlatıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 27.02.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
OrduünyeKaza
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