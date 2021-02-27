Sebze yüklü tır devrildi: 1 kişi yaralandı

Samsun’dan Ordu’ya gitmekte olan bir sebze yüklü tır edinilen bilgilere göre Ordu’nun Ünye İlçesinde seyir halindeyken sahil yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Kasım A. tırın devrilmesi ile birlikte kaza geçirdi.

Virajı alamayan sebze ve meyve yüklü tırın orta bariyerlere çarparak devrilmesiyle birlikte sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini yaparken sürücü Kasım A. hastaneye kaldırıldı. Faciadan dönülen kaza ili ilgili soruşturma başlatıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

