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Şeb-i Arus Mevlana’yı anma törenleri ne zaman yapılacak?

Mevlana' yı anma törenleri ne zaman düzenlenecek? Mevlana Celaleddin-i Rumi ' nin 747. Vuslat Yıldönümü törenlerinin düzenlenme tarihi merak edildi. Alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında törenlere bu sene 1200 kişi katılım sağlayabilecek.

06 Aralık 2020 Pazar 23:40
Şeb-i Arus Mevlana’yı anma törenleri ne zaman yapılacak?
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Şeb- i Arus ne zaman? Mevlana’ yı anma törenlerinin tarihi

Mevlana Celaleddin-i Rumi ‘ nin 747. Vuslat yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) için gün sayılıyor. Törenler, Covid- 19 sebebiyle 4 gün ile sınırlandırılmıştır. Tören, televizyonda canlı olarak yayınlanacak.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ nün yaptığı açıklama kapsamında, önceki yıllarda 7-17 Aralık arasında düzenlenen törenler, bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle yalnızca 7 Aralık Pazartesi ve 17 Aralık Perşembe günleri düzenlenecek. Düzenlenecek törenlerin bu seneki teması ‘’ İhsan Vakti ’’ olarak belirlenmiştir.

Sahne, salon ve açık alanlarda etkinlik yapılmayacak

Geçmiş yıllarda düzenlenen yürüyüş, nevbe merasimi, türbe önü buluşmaları, mobil rehberlik hizmetleri, sergi, konferans, konser vb açık alanda düzenlenecek etkinlikler bu sene salgın yüzünden yapılmayacak.

Tasavvuf müziği konseri ve mesnevi sohbeti de bu sene etkinlikler arasında yer almayacak. Törenlerde bu sene yalnızca Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Mevlevi Ayin-i Şerifi düzenlenecek.

Ayin- i Şerif, Mevlana Kültür Merkezi’ nde düzenlenecek. Salona Hes koduyla giriş yapılarak, seyirci sayısı da kapasitenin yüzde yirmisi kadar olacaktır. Hijyen ve diğer kurallara dikkat edilecektir.  Tören için satılan biletlere http://ebilet.konyakultur.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Düzenlenen tören, bu sene dijital platformlarda daha fazla yer alacaktır. "Twitter", "sebiarus.gov", "Facebook şebiarus.gov", "İnstagram", "sebiarus.gov.tr" belirtilen platformlardan tören takip edilebilir.

 

Şeb-i Arus törenleri Covid-19 sebebiyle 4 gün ile sınırlandırıldı

Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, yayınladığı yazılı açıklamada,  törenlerin ilk defa 1937 senesinde Konya’ da, önce türbe ziyareti, konferans vb törenlerle başladığını ve bu törenlerin 83. Senesi geldiğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle törenlerin az sayıda katılımcıyla gerçekleştirileceğini vurgulayan Kültür ve Turizm Müdürü Yarar şu açıklamaları yaptı :

"Bu sebepten dolayı 17. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali 22-30 Eylül'de dijital platformlarda gerçekleştirilmiştir. Şeb-i Arus, Mevlana Kültür Merkezi'nde 7, 12, 15 ve 17 Aralık'ta icra edilecek sema programları ile gerçekleştirilecektir. Tören programları, salonların temizliğini gerektiği şekilde yapabilmek için 4 güne düşürülerek, mevzuata uygun şekilde aralıklı oturma düzenine göre yerleştirme yapılması planlanmıştır. Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak isteyen kişi ve acenteler için www.sebiarus.gov.tr web sitemizden 6 Kasım'a kadar ön talep toplamaya başlamış bulunuyoruz."

Geçen sene 7-17 Aralık ‘ ta organize edilen 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’ ne 39. 750 kişi katılım sağlamıştı.

 

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 23:40
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Anahtar Kelimeler:
şeb-i ArusMevlanaKonyaVuslat Yıl Dönümü
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