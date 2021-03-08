Sayısal Loto sonuçları 8 Mart 2021 Pazartesi kazanan numaraları

8 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Milli Piyango Çekilişi 121 milyon TL değerindeki çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi ile birlikte canlı olarak yapılacak çekiliş sonuçlarında kazananlar belli mi?

Çekiliş sonuçları bugün saat 21.30’da!

Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Loto sonuçları 8 Mart 2021 Pazartesi tarihinde saat 21.30’da gerçekleşecek.

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Bugün devredilen büyük ikramiye tutarında 121.287.013 TL olarak belirlenirken bu akşam ile büyük ikramiyenin şanslı tahlilleri belli olacak.

06 Mart sonuçları ise: 08,12,20,31,45,87 +62