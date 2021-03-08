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Sayısal Loto sonuçları 8 Mart 2021 Pazartesi kazanan numaraları

Bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşecek canlı çekilişte hangi numaraların kazanacağı belli olacak. 8 Mart 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto sonuçları 8 Mart 2021 Pazartesi kazanan numaralar

08 Mart 2021 Pazartesi 20:32
Sayısal Loto sonuçları 8 Mart 2021 Pazartesi kazanan numaraları
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8 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Milli Piyango Çekilişi 121 milyon TL değerindeki çekiliş sonuçları belli oldu mu? Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi ile birlikte canlı olarak yapılacak çekiliş sonuçlarında kazananlar belli mi?

 Çekiliş sonuçları bugün saat 21.30’da!

Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Loto sonuçları 8 Mart 2021 Pazartesi tarihinde saat 21.30’da gerçekleşecek.

Çılgın sayısal loto oynamak için buraya tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz.

Bugün devredilen büyük ikramiye tutarında 121.287.013 TL olarak belirlenirken bu akşam ile büyük ikramiyenin şanslı tahlilleri belli olacak.

06 Mart sonuçları ise: 08,12,20,31,45,87 +62

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 20:32
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Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoSayısal LotoSonuç8 Mart
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