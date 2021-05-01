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Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Saatler 21.45'e yaklaşırken Sayısal Loto çekişi heyacanı herkesi sarmış durumda. Sayısal Loto çekişini canlı olarak sitemizden izleyebilirsiniz. Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizin detayında yer alıyor. İşte ayrıntılar.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:38
Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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Çılgın ikramiyelerin verildiği Sayısal Loto çekilişine az bir süre kaldı. Bugün oynanan kolonlarda talihli kim olacağını herkes merak ediyor. 1 Mayısıs 2021 tarihinde çekilecek olan Sayısal Loto sonuçlarını canlı olarak sitemizden takip edebilirsiniz.

Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen çekiliş ile bu akşam bir kişi milyoner olabilir. Çekiliş Milli Piyango intenet sitesinden Milli Piayngo TV'den canlı olarak yayınlanacak. 

Sayısal Loto çekilişleri haftada üç kere oluyor. Cumartesi saat 21.45'te çakilirken Pazartesi ve Çarşamba günleri ise 21.30'da çekiliyor.

Çılgın Sayısal Loto 1'den 90'a kadar olan rakamları işaretleyerek kolonlar şeklinde oynanır. En az altı rakam seçerek kolon oluşturmalısınız. En az iki veya en çok altı rakam bilirseniz para kazanabilirsiniz. Her küreden altı numara ve bir tane de joker çekilerek altı artı bir şeklinde çekilir. Kazanma oranı ise oynadığınız kolon ve bildiğin numara adedine göre değişiklik gösterir.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri milli piyango tv üzerinden izleyebileceğiniz gibi aynı zamanda youtube kanalından da canlı olarak izleyebilirsiniz.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.





Son Güncelleme: 01.05.2021 21:38
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Sayısal LotoSayısal Loto Sonuç
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