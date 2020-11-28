Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılıyor? Çılgın Sayısal Loto çekiliş günleri ve saatleri

Sayısal Loto’da yeni dönem başladı. Çılgın Sayısal Loto döneminde ilk çekiliş bu akşam gerçekleştirilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri hafta üç gün gerçekleştirilecek.

Çekilişler Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21:30’da gerçekleşecek. Kullanıcılar ise çekilişe yarım saat kalana dek oynama şansı olacak.

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

90 sayı üzerinden 6 tanesinin seçilerek oynandığı oyunda kazanma oranı kolon sayısı ve bilinen numara sayısına göre değişir. Çılgın Sayısal Loto ile birlikte getirilen Sen Seç uygulaması sayesinde ise oyuncular kendi seçtikleri sayılarla kupon doldurabilecek. Her kolon için 3 TL ücret ödenecek.

Oyunlar Sayısal Loto bayileri ve online olarak oynanabilecek. Çılgın Sayısal Loto’dan en az 2 sayı bilen ikramiye kazanırken 6 rakamı bilen kişi büyük ikramiyeyi kazanacak. Birden çok kişi 6 rakamı bilirse ikramiye eşit şekilde paylaştırılacak.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Dünya Piyango Birliği kurallarına uygun olarak düzenlenecek ve şeffaflığa sahip olacak. Çekilişler son teknolojik olarak hazırlanan makinelerle ŞANS MERKEZİ adıyla hazırlanan stüdyolarda gerçekleşecek. Çekilişler canlı olarak millipiyangoonline.com adresi üzerinden yayınlanacak.