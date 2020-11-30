Sayısal Loto 30 Kasım çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak? Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama!

Tüm Türkiye kapsamında her haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde düzenli olarak çekilen ve binlerce insana hiç beklemediği kazançlar getiren Çılgın Sayısal Loto bugün de çekilecek! Şansına güvenenlerin ve paraya ihtiyacı olanların şansını denediği Çılgın Sayısal Loto kapsamında binlerce liralık ödüller kazanabilme, on milyonlarca liraya kadar ulaşan büyük ikramiye kazanma şansı sunuluyor.

30 Kasım Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar belli oldu mu?

Son olarak 30 Kasım Pazartesi gününde yeniden gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto ile birlikte yine binlerce vatandaş büyük ikramiye için şanslarını denediler. Binlerce kişi Çılgın Sayısal Loto 30 Kasım’da kazanan numaraların hangileri olduğunu araştırmaya başladılar.

30 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’da kazanan numaralar saat 21.30’da belli olacak.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını canlı olarak takip etmek için buraya tıklayınız.