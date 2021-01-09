Saygısızlığın böylesi! 200 TL'lik banknotları ateşe verip sigaralarını yaktılar

Türk lirasını ateşe vererek sigaralarını yakan şahıslar sosyal medyanın gündemine otururken büyük tepki toplayan görüntüler yetkili yerlere şikayet edildi.

Yemek yerken canlı yayın açan 2 kadın ve yanlarındaki bir kişi o sırada 200 TL'lik banknotu ateşe verdiler ve o ateşle sigaralarını yaktılar. Görüntüleri gören takipçileri olaya büyük teki gösterirken kadınlar takipçileriyle tartışmaya başladılar.

Tartışma sırasında Kendilerine yapılan tepkilere kadınlardan biri, cüzdanındaki parayı göstererek sizlerin harcadığı paralarla bir sigaramızı yakarız diyerek yanıt verirken paranın elden ele dolaşarak 3 kişinin sigarasını yaktığı görüldü.

Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının da büyük tepkisi toplarken Türk lirasının aşağıladıkları değerlendirilen bu olay karşısında şahısların cezalandırılmasını talep ettiler ve bu görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabını etiketleyerek şikayet ettiler.