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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir kimdir, neden ABD yaptırım listesine aldı?

ABD'nin CAATSA yaptırımları uyguladığı ülkeler listesinde yer alan ülkelerden birisi olarak Türkiye yer alıyor. S-400'ler nedeni ile Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD hakkında Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Türk Savunma Sanayisini engelleyemeyeceklerini açıkladı.

15 Aralık 2020 Salı 00:24
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir kimdir, neden ABD yaptırım listesine aldı?
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Hava ve füze savunma sistemleri S-400’ler sebebi ile ABD ülkemize CAATSA yaptırımları uygulayacağını açıkladı. ABD tarafından yayınlanan listede Savunma Sanayi’nin Başkanı olan İsmail Demir de yer alıyor. İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ABD’nin yaptırımının hedefte bir şeyi değiştirmeyeceğini ve Türk Savunma Sanayisini engelleyemeyeceğini duyurdu.

İsmail Demir Kimdir?

1960 yılında Elazığ’da doğan İsmail Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Uludağ ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışan Demir, ABD’de Michigan Üniversitesi’nde mekanik alanında yüksek lisans yapan Demir, Purdue Üniversitesi’nde ise uzay ve havacılık öğrenimi gördü.

En iyi lisansüstü araştırmacı ödülüne sahip olan İsmail Demir, doktora eğitimini ise katı cisim ve çatlak mekaniği gibi konularda yapmıştır. Malzemeler, mekanik, elektromekanik alanlarında makaleleri bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 15.12.2020 00:24
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Anahtar Kelimeler:
IsmaildemirABD
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