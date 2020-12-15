Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir kimdir, neden ABD yaptırım listesine aldı?

Hava ve füze savunma sistemleri S-400’ler sebebi ile ABD ülkemize CAATSA yaptırımları uygulayacağını açıkladı. ABD tarafından yayınlanan listede Savunma Sanayi’nin Başkanı olan İsmail Demir de yer alıyor. İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ABD’nin yaptırımının hedefte bir şeyi değiştirmeyeceğini ve Türk Savunma Sanayisini engelleyemeyeceğini duyurdu.

İsmail Demir Kimdir?

1960 yılında Elazığ’da doğan İsmail Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Uludağ ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışan Demir, ABD’de Michigan Üniversitesi’nde mekanik alanında yüksek lisans yapan Demir, Purdue Üniversitesi’nde ise uzay ve havacılık öğrenimi gördü.

En iyi lisansüstü araştırmacı ödülüne sahip olan İsmail Demir, doktora eğitimini ise katı cisim ve çatlak mekaniği gibi konularda yapmıştır. Malzemeler, mekanik, elektromekanik alanlarında makaleleri bulunmaktadır.