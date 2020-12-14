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Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı 100. bölüm Kanal D'de ne zaman yayınlanacak? Savaşçı yayın günü ve saati belli mi?

Bir dönem Fox Tv ekranlarında seyircisi ile buluşan Savaşçı dizisi bir değişikliğe giderek yayınlandığı kanalı değiştirdi. Kanal D ekranlarında seyircisi ile tekrar buluşacak olan dizinin yayın tarihi merak ediliyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:26
Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı 100. bölüm Kanal D'de ne zaman yayınlanacak? Savaşçı yayın günü ve saati belli mi?
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Fox Tv’nin 5 sezondur ilgi ile izlenen Savaşçı dizisi en son 27 Eylül Pazar günü izleyicisi ile buluşmuştu. O tarihten sonra bölüm yayınlamayan diziden büyük haber geldi. Yeni sezonunda Kanal D ekranlarında olacağını belirten dizinin ayrıntıları haberimizde yer alıyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMÜ

En son 27 Eylül Pazar günü yayınlanan dizi 100. bölümü ile sezonu kapatmıştı. Yayınlanan son bölümde önemli gelişmelerden biri Kılıç Timinin istifası olmuştu. Bunun yanı sıra Yüzbaşı Kağan Bozok’un hayatını tehlikeye atması nedeni ile ve emirlere uymadığı için Kopuz Albay görevinden alınmıştı. Kopuz Albay’ı bulunduğu durumdan kurtarmak için kurşun önüne atlayan Yüzbaşı Kağan vurulmuştu. Bu durumun ortasında kalan Kopuz Albay, Kağan’ı oradan çıkarabilmek için yol arıyordu. Ama Yüzbaşı Kağan’ı oradan çıkarması çok zor olacaktı.

Bunlar yaşanırken Yörük Haydar ve Kılıç Timi Yüzbaşı Kağan’ı ve Kopuz Albay’ı kurtarmak için harekete geçmek isterken Kutalmış Paşa timin isteğini ilk olarak karşı çıktı. Kutalmış Paşa daha sonra kimsenin beklemediği bir hamle yaparak etrafındakileri şaşırttı.

 

SAVAŞÇI DİZİSİ ARTIK KANAL D EKRANLARINDA

Yeni sezonu için Fox Tv’den ayrılan Savaşçı dizisi artık Kanal D ekranlarında izleyicilerinin karşısına çıkacak. Dizi Aralık ayının sonlarına doğru ya da Ocak ayının başında Pazar akşamları olacak şekilde yayına başlamayı planlıyor.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 15:26
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SavaşçıSavaşçıDizisiKanalDFOXTV
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