Satış pazarlama yönetimi meslek elemanı maaşı ne kadar? 2021 yılı satış pazarlama yönetimi meslek elemanı maaşı

Satış pazarlama yönetimi elemanı, çalıştıkları işletmelerde siparişlerin alınnmasından ve yapılan satışların planlamalarından sorumlu olan personele verilen isimdir. Türkiye’de iş arayışında olan kişiler satış pazarlama yönetimi elemanlarının 2021 yılında ne kadar maaş aldığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul etmeye devam ediyor. Peki satış pazarlama yönetimi elemanı maaşı ne kadar?

Satış Pazarlama Yönetimi Elemanı Maaşı Ne Kadar?

En az önlisans mezunu kişilerin başvuru yapabildiği satış pazarlama yönetimi elemanı aylık ortalama 3.650 TL maaş almaktadır. Türkiye’de 2021 yılı itibariyle satış pazarlama yönetimi elemanı olarak çalışan bir vatandaş en az 2.826 TL, en fazla ise 5.950 TL maaş almaktadır. Bu maaş kişinin çalıştığı şirket veya firmaya göre değişiklik gösterebilir.

Satış pazarlama yönetimi elemanı olarak kariyerine devam etmek isteyen kişiler İŞKUR’un intenet sitesinde yayınlanan iş ilanlarına göz atabilirler.