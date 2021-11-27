Satış pazarlama yönetimi meslek elemanı maaşı ne kadar? 2021 yılı satış pazarlama yönetimi meslek elemanı maaşı

Satış pazarlama yönetimi elemanı, çalıştıkları işletmelerde siparişlerin alınnmasından ve yapılan satışların planlamalarından sorumlu olan personele verilen isimdir. Türkiye’de iş arayışında olan kişiler satış pazarlama yönetimi elemanlarının 2021 yılında ne kadar maaş aldığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul etmeye devam ediyor. Peki satış pazarlama yönetimi elemanı maaşı ne kadar?
Satış Pazarlama Yönetimi Elemanı Maaşı Ne Kadar?
Satış pazarlama yönetimi elemanı olarak kariyerine devam etmek isteyen kişiler İŞKUR’un intenet sitesinde yayınlanan iş ilanlarına göz atabilirler.
Son Güncelleme: 27.11.2021 16:03