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Satış Pazarlama Şefi ne kadar maaş alıyor?

Çalıştığı mağazanın içindeki koordinasyonu sağlamakla görevli olan satış pazarlama şefinin 2021 yılı maaşı insanların gündemini meşgul ediyor. Peki satış pazarlama şefi ne kadar maaş alıyor? İşte 2021 yılı satış pazarlama şefi maaşı...

01 Aralık 2021 Çarşamba 06:19
Satış Pazarlama Şefi ne kadar maaş alıyor?
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Çalıştığı mağazanın satışını sürekli olarak denetlemek ve mağaza içindeki koordinasyonu sağlamakla görevli olan satış pazarlama şefi, Türkiye’de son zamanların dikkat çeken mesleklerinden birisi. Bu işi yapmak isteyen kişiler satış pazarlama şefinin 2021 yılı itibarıyla ne kadar maaş aldığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki satış pazarlama şefi ne kadar maaş alıyor?

Satış Pazarlama Şefi Ne Kadar Maaş Alıyor?

En az ortaöğretim (lise) seviyesinde eğitim alanların başvuru yapabileceği satış pazarlama şefi 2021 yılında ortalama olarak aylık 3.860 TL maaş almaktadır. Şirketten şirkete değişik gösteren maaş aralığı genellikle 2.826 TL ila 5.350 TL arasındadır.

Satış pazarlama şefi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR’un intenet sitesinde yer alan satış pazarlama şefi iş ilanlarına başvuru yaparak bu alanda kariyer yapabilirler.


Son Güncelleme: 01.12.2021 06:19
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Satış Pazarlama şefi MaaşıSatış Pazarlama şefiIşkur
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