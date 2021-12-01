Çalıştığı mağazanın satışını sürekli olarak denetlemek ve mağaza içindeki koordinasyonu sağlamakla görevli olan satış pazarlama şefi, Türkiye’de son zamanların dikkat çeken mesleklerinden birisi. Bu işi yapmak isteyen kişiler satış pazarlama şefinin 2021 yılı itibarıyla ne kadar maaş aldığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki satış pazarlama şefi ne kadar maaş alıyor?

Satış Pazarlama Şefi Ne Kadar Maaş Alıyor?

En az ortaöğretim (lise) seviyesinde eğitim alanların başvuru yapabileceği satış pazarlama şefi 2021 yılında ortalama olarak aylık 3.860 TL maaş almaktadır. Şirketten şirkete değişik gösteren maaş aralığı genellikle 2.826 TL ila 5.350 TL arasındadır.

Satış pazarlama şefi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR’un intenet sitesinde yer alan satış pazarlama şefi iş ilanlarına başvuru yaparak bu alanda kariyer yapabilirler.