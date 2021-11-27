Satış müdürü maaşı ne kadar? Satış müdürlerinin maaşı insanların dikkatini çekti

Son dönemlerin merak edilen mesleklerinden olan satış müdürü, görev aldığı proje veya işletmenin satışlarını planlayan ve denetleyen kişidir. Türkiye’de iş arayışlarına devam eden insanlar satış müdürlerinin ne kadar maaş aldığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki satış müdürü maaşı ne kadar?
Satış Müdürü Maaşı Ne Kadar?
Satış müdürü olabilmek için en az lisans düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir. Satış müdürü iş ilanları genellikle İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Lisans eğitimi alan ve mesleğin gerektirdiği diğer şartları sağlayan kişiler bu ilanlara başvurabilirler.
Son Güncelleme: 27.11.2021 08:25