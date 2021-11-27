Satış müdürü maaşı ne kadar? Satış müdürlerinin maaşı insanların dikkatini çekti

Son dönemlerin merak edilen mesleklerinden olan satış müdürü, görev aldığı proje veya işletmenin satışlarını planlayan ve denetleyen kişidir. Türkiye’de iş arayışlarına devam eden insanlar satış müdürlerinin ne kadar maaş aldığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki satış müdürü maaşı ne kadar?

Satış Müdürü Maaşı Ne Kadar?

Bir şirketin genel olarak satışlarından sorumlu olan satış müdürü, 2021 yılında ortalama olarak 3.900 TL aylık maaş almaktadır. Şirketten şirkete değişmekle birlikte satış müdürlerinin maaş aralığı 2.826 TL ila 6.300 TL arasındadır.

Satış müdürü olabilmek için en az lisans düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir. Satış müdürü iş ilanları genellikle İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Lisans eğitimi alan ve mesleğin gerektirdiği diğer şartları sağlayan kişiler bu ilanlara başvurabilirler.