SAT komandosu görevleri nelerdir, nasıl olunur? SAT komandosu olma fiziksel şartları

Nasıl SAT Komandosu olunur?

SAT Komandosu, taştan, havadan, sudan oluşan ve imanla süslenen askerlerdir. SAT Komandosu olmak isteyenler öncelikle askeri lise, Anadolu lisesi, düz lise veya meslek lisesi mezunu olmalıdır. Bu liselerden herhangi birinden mezun olanlar sınav ile beraber Deniz Astsubay ya da Deniz Harp Okulu’na girmelidir.

Deniz Astsubay Okulu’nun astsubay yetiştirmekle birlikte eğitim süresi toplamda 2 senedir. Deniz Harp Okulu’nun eğitim süresi ise 4 senedir ve burada subay yetiştirilir. SAT Komandosu olmak isteyenler öncelikle bu bölümlerden birine girip son sınıfa gelmelidir. Son sınıfta SAT personellerinden birkaç görevli okula gelir ve SAT Komandosu olmak isteyen gönüllülerin ismin alır. Bu alımda gönüllülük en önemli faktördür. Çünkü verilecek eğitimin zorluğu ve meslek tehlikesinden ötürü kişi bunu ancak gönüllü olursa yapabilir.

SAT Komandosu eğitimi

Okulu bitiren ve SAT Komandosu olmak için gönüllü olan subay veya astsubaylar Temmuz ayında eğitimlerine başlar. Verilen eğitim oldukça ciddi ve zorlayıcı niteliklere sahiptir. Subay ve astsubaylar 44 ayrı alanda eğitime tabi tutulurlar. Bu kapsamda eğitim süresi de değişerek 50 haftaya kadar varabilir. Bu eğitimler arasında ara verilmez. Bunun yanı sıra eğitim alan askerler yanlarında kişisel elektronik eşyalarını taşıyamazlar. Eğitim süresi boyunca dış dünya ile iletişim kesilir.

Eğitimlerin zorlayıcı niteliklerinden dolayı eğitime başlayan askerlerden çok azı eğitimi tamamlayabilmektedir. Eğitimler arasında en zoru ise “Cehennem Haftası Eğitimi”dir. Bu eğitim son hafta eğitimidir. Son eğitim olan bu eğitimde kursiyerlerin tüm haftada toplamda yalnızca 4 saat uyumalarına izin verilir. Yiyeceklerini doğadan bularak karşılarlar, psikolojik ve fiziki açıdan dayanması çok zor durumlarla karşı karşıya getirilirler. Bu aşamaları başarı ile tamamlayanlar Deniz Komandosu yani SAT Komandosu olabilirler.

SAT Komandosu özellikleri

Yüksek seviyede kara kondisyonu

Su içinde uzun mesafede yüzebilme ve bot ile intikal

Esaretten kurtulabilme becerisi

Tahrip teknikleri

İlk Yardım

Deniz teçhizatları ile beraber arazide uzun mesafeli intikal

Baskı altında görevi yerine getirebilme

Bomba imha edebilme

Hedef bulma

Gemi zaptı ve müsadere harekatı

Kıyı hedeflerine sinsi taaruz, sabotaj ve baskın

Hafif ve ağır silah uzmanlığı

Savaş yüzücülüğü

Yüksek irtifa serbest paraşüt atlayışı

Havadan ikmal

SAT Komandolarının fiziki ve psikolojik açıdan taşıması gereken özellikler vardır. Mesela bir SAT Komandosu 13 saat denizde yüzebilir, 4 saat denizin altında tüp ile kalabilir, 35 kilometre tam teçhizatlı olarak koşabilir, tüp olmadan 20 metre derine dalabilir. Yani anlaşılacağı üzere SAT Komandoları havada, karada, denizde her ortamda zorlayıcı koşulların üstesinden gelebilir.

Bu eğitimlerin bu kadar zor olmasının sebepleri vardır. Öyle ki görülen bu eğitimler SAT Komandolarının çıkacakları operasyonların yanında kolay denebilecek seviyededir. Bu sebepten ötürü eğitimlerini başarı ile tamamlayamayanlar SAT Komandosu olamaz. Eğitim aşamsında yarılan kişiler için Deniz Kuvvetlerinde farklı birimlerde iş imkanı vardır.

SAT Komandosu açılımı

Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) VE Sualtı Taaruz Grup Komutanlığı (SAT), Türk Deniz Kuvvetleri personeli olan subay ya da astsubayların arasından gönüllü olarak seçilmektedir. Bu birlik üstün yetenekli askerlerden oluşmaktadır. Amfibik harekatlar için özellikle de baskın ve keşif taktikleri üzerine eğitilen birliklerdir.

SAT Komandosu rütbeleri

SAT Komandoları daha önce bahsettiğimiz gibi lise mezunu olup Deniz Astsubay ya da Deniz Harp Okuluna girilmelidir. Daha sonra en az rütbe olan astsubay rütbesi ile başlar ve yükselir.

Geçmişten günümüze SAT Komandosu harekatları

Kıbrıs Barış Harekâtı'nda kıyıya ilk çıkan TSK unsuru SAT komandoları olmuştur. Su altından sızarak karaya çıkan 15 SAT Komandosu amfibi harekâtı öncesinde çıkartma yapılacak sahili belirlemişlerdir.

1993 yılında uyuşturucu yüklü olduğu tespit edilen Lucky-S adlı gemiye Akdeniz açıklarında operasyon düzenlenmiş ve 14 ton uyuşturucu ele geçirilmiştir.

25 Aralık 1995 tarihinde Figen Akat isimli bir Türk yük gemisinin Kardak kayalıklarında karaya oturmasının ardından ilk defa kamuoyu gündemine gelen SAT komandoları, başarı ile 31 Ocak 1996 tarihinde Kardak Kayalıkları'na Yunan OYK Komandolarının arasından sızmışlardır.

1996'da Çeçen militanlarca kaçırılan Avrasya feribotuna müdahale etmişlerdir.

1997'de Anavutluk'da çıkan karışıklık sonucunda başkent Tiran'da mahsur kalan 253 vatandaşın kurtarılmasında görev almışlardır.

2011'de PKK tarafından rehine alınan Kartepe adlı deniz otobüsündeki rehinelerin kurtarılması operasyonuna katılan SAT Timi gemiye gizlice sızarak üzerinde patlayıcı bulunan teröristi etkisiz hale getirmiş ve hiçbir sivil zarar görmeden görevlerini başarıyla tamamlamışlardır.

2012 yılında NATO'nun deniz haydutluğuna karşı düzenlenen Okyanus Kalkanı Harekatı’na katılmışlar ve 7 Yemenli denizciyi kurtarmışlardır.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Doğu Akdeniz'de Akdeniz Kalkanı Harekâtı'na katılmışlardır.

SAT Komandosu tarihçesi

1963 yılında Su Altında Komando adı ile kurulan bu birlik, Sualtı Taaruz Komutanlığı olarak Türk Deniz Kuvvetleri’nin ilk ve tek deniz komando birliğidir. Zorlayıcı eğitimlerle özel askerler yetiştiren bu birlik, misyonundan ve özel harekatlar icra etmesinden ötürü Dalgıç ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı’nın bağlı olduğu Kurtarma ve Sualtı Komutanlığından çıkarılarak doğrudan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlanmıştır.