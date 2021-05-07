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Şaşırtan olay! Otomobilin hızla çarptığı köpek sanılırken ayağa kalktı

Tokat’ta seyir halindeki bir otomobilin hızla çarpması sonucu metrelerce savrularak yere çarpan köpek öldü sanılanılırken1 dakika sonra ayağa kalkarak yoluna devam etti.

07 Mayıs 2021 Cuma 16:45
Şaşırtan olay! Otomobilin hızla çarptığı köpek sanılırken ayağa kalktı
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Tokat’ta gerçekleşen olayda bir otomobil seyir halindeyken yolda bulunan köpeğe hızlı bir şekilde çarparak köpeğin sürüklenmesine neden oldu. Çarpmanın etkisiyle otomobillin hızla çarptığı köpek karşı yöne savruldu ve hareketsiz bir şekilde yerde kaldı. Öldüğü sanılan köpek yaklaşık 1 dakika sonra ayağa kalkarak yoluna devam etti. Yaşanan o anlar kameralar tarafından kaydedilirken görenleri şaşırttı. 

Öte yandan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)  kameraları tarafından kaydedilen kazalarda Gaziosmanpaşa Bulvarı Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu karşısında yine bir kaza kameralar tarafından kaydedildi. Park halinde bulunan bir otomobil, hareket ettikten bir müddet sonra motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle ölümden dönen sürücünün o anları kameralar tarafından kaydedildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise aracı ile hızla olay yerinden kaçtı. 




Son Güncelleme: 07.05.2021 16:45
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Anahtar Kelimeler:
KazaTokat
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