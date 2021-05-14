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Sarıyer’de yüzmek için denize giren gençler yakalanınca kaçmaya başladı

Tam kapanma kurallarını ihlal ederek denize giren bir grup, polisleri görünce kıyafetlerinin dahi almadan kaçtılar.

14 Mayıs 2021 Cuma 10:26
Sarıyer’de yüzmek için denize giren gençler yakalanınca kaçmaya başladı
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Bir süre önce başlayarak 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler denetimlere aralıksız devam ediyor. İstanbul’da ramazanın ilk gününden itibaren yoğunlaşan denetimlerde sahil hattı boyunca dışarıda olan vatandaşları tek tek uyaran ekipler görev belgelerinin ise kontrol etti.

DENİZDE YAKALANAN GENÇLER GİYİNEMEDEN KAÇTILAR

Polis ekipleri denetimlerinde Sarıyer sahil hattında yüzen bir grup genç gördü. Polis ekipleri vatandaşlar için denize doğru ilerlerken polisi fark eden gençler kıyafetlerinigiyinemeden polis ekiplerinden ceza yememek için kaçtılar. 


Son Güncelleme: 14.05.2021 10:26
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Anahtar Kelimeler:
SarıyerDenetim
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