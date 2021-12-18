Sarıyer'de park kavgası! Kafeteryaya girip kurşun yağdırdı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde duyanları pes dedirten bir olay yaşandı. İddialara göre aralarından park yeri yüzünden bir tartışma çıkan Barış Taylan ile Sinan Y. tartışmayı büyüterek olayı kavgaya dönüştürdü.

Dün öğlen saat 12.30 sularında meydana gelen olayda, tartıştığı 24 yaşındaki gence öfkelenen Sinan Y., eve girerek silahını aldı ve tekrar aşağıya indi. Barış Taylan'ın bir kafeteryada oturduğu fark eden Sinan Y., kafeteryaya girdi ve silahını çekerek Taylan'a doğrulttu. Diğer müşterilerin gözleri önünde gence kurlun yağdıran saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Barış Taylan ise kolundan ve bacağından yaralandı.

Koluna ve bacağına 3 kurşun isabet eden genç, sekerek kafeteryadan çıktı fakat fazla ilerleyemeden yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Barış Taylan burada tedavi altına alındı.

O sırada polis ekipleri yaşanan olayla ilgili bir çalışma başlattı. Kafeteryanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler saldırganın eşgalini ve kimliğini tespit ettikten sonra şahsın ikamet adresine bir baskın düzenledi. Saldırganı evde bulamayan polis ekipleri bu kez de saldırganın babasının evine gitti. Bir kişiyi yaralayan Sinan Y., polis ekipleri tarafından evde kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sora emniyete götürülen Sinan Y.'nin burada sorgulaması başlatıldı.