İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

Sarıyer’de otomobil hırsızı yakalandı

Yine bir otomobil hırsızlığı. İstanbul Sarıyer’de internet üzerinden satılık ilanı verilen bir otomobili test edeceğini söyleyerek çalan şahıs yakalandı.

04 Şubat 2021 Perşembe 18:36
Sarıyer’de otomobil hırsızı yakalandı
Takip Et:

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 Şubat’ta otomobil hırsızını aramaya yönelik çalışma başlatılmıştı. Hırsızın kullandığı aracın plakası kameralara yansıdı. Araştırmalar üzerine hırsızın otomobili 22 Temmuz tarihinde Bahçelievler’den çaldığı ortaya çıktı.

 

Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından şüpheliyi bulmayı başardılar. Polis, hırsızı iş üzerinde yakaladı. Çaldığı otomobille seyahat eden M.A.G’yi yakalayan polis ekipleri kendisini gözaltına aldılar. Gözaltına alınan hırsızın aslında hapis cezasının ve 14 ayrı suçunun olduğu ortaya çıktı. Hırsız derhal adliyeye sevk edildi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 18:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SarıyerOtomobil HırsızlığıIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aleyna Çakır dosyasında son dakika gelişmesi! Alınan doku örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıktı!
Aleyna Çakır dosyasında son dakika gelişmesi! Alınan doku örnekleri Ümitcan Uygun'a ait çıktı!
A101 4 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101 indirimli ürünler
A101 4 Şubat Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101 indirimli ürünler
Almanya'dan gelen iki cenaze karışınca mezarlar tekrar kazıldı!
Almanya'dan gelen iki cenaze karışınca mezarlar tekrar kazıldı!
İstanbul'da seyir halinde lastiği patlayan araç hurdaya döndü
İstanbul'da seyir halinde lastiği patlayan araç hurdaya döndü
Kepez ilçesi'nde bekçiler hayatlarını riske atarak hayat kurtardılar
Kepez ilçesi'nde bekçiler hayatlarını riske atarak hayat kurtardılar
Uşak’ta ehliyeti olmayan otomobil sürücüsü elektrikli bisiklet ile çarpıştı
Uşak’ta ehliyeti olmayan otomobil sürücüsü elektrikli bisiklet ile çarpıştı

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisindeki İdil karakteri kimdir?
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Mucize Doktor dizisinde Gülin Sekreter karakterine Merve Bulut hayat veriyor
Erken emeklilikte emekli maaşları ne kadar olur? Hangi emekli ne kadar maaş alır?
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta'nın hayatı!
Mucize Doktor dizi oyuncusu Ezo kimdir? Ezgi Aşaroğlu hakkında bilgiler
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 4 Şubat 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
Alev Alev dizisi Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü kimdir, nereli, kaç yaşında?
Mucize Doktor dizisinde Ezo karakterini Sera Kutlubey canlandırıyor
2020 yılı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Güncel memur emeklisi maaşları ortaya çıktı
Black Cuma nedir? Black Cuma ne zaman? Black Cuma 2020 indirim tarihleri
İşte Benim Stilim hangi kanalda yayınlanacak? İBS Who's the best nereden nasıl izlenir?
Retro ne demektir? Rеtro vе vintagе giyim arasındaki fark
İŞKUR SÇP Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlayacak? Yedek listesi ne zaman açıklanacak?
Alev Alev dizisindeki İskender karakteri kimdir? Berker Güven nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
4 Şubat 2021 Perşembe Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 4 Şubat 2021 Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan doğum tarihi
Mucize Doktor dizisi Ferda (Seda Bakan) kimdir?
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.