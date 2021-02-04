Sarıyer’de otomobil hırsızı yakalandı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 Şubat’ta otomobil hırsızını aramaya yönelik çalışma başlatılmıştı. Hırsızın kullandığı aracın plakası kameralara yansıdı. Araştırmalar üzerine hırsızın otomobili 22 Temmuz tarihinde Bahçelievler’den çaldığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından şüpheliyi bulmayı başardılar. Polis, hırsızı iş üzerinde yakaladı. Çaldığı otomobille seyahat eden M.A.G’yi yakalayan polis ekipleri kendisini gözaltına aldılar. Gözaltına alınan hırsızın aslında hapis cezasının ve 14 ayrı suçunun olduğu ortaya çıktı. Hırsız derhal adliyeye sevk edildi.