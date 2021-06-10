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Sarıyer’de lüks bir mağazada ayakkabı çalan genç güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Sarıyer'de bir avm'de pahalı ayakkabıların satıldığı bir mağazada denediği 8 bin liralık ayakkabıları çalan 14 yaşındaki genç yakalandı.

10 Haziran 2021 Perşembe 12:59
Sarıyer’de lüks bir mağazada ayakkabı çalan genç güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
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İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine ayakkabı bakmaya gelen 14 yaşındaki E.S.adlı bir genç, pahalı markaların satıldığı bir ayakkabı dükkânına girdi. Mağazada bir süre dolaşan burada ayakkabılara bakan genç çocuk 8 bin lira değerindeki ayakkabıyı deneme bahanesi ile giydi. Mağazada kendisiyle ilgilenen satıcının yanından ayrılmasını fırsat bilen E.S., eski ayakkabısını olay yerinde bırakarak denediği 8 bin TL’lik  ayakkabılar ile mağazadan kaçtı. Yaşanan o hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Yaşanılan hırsızlık olayının mağaza çalışanları tarafından fark edilmesi ile polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemede E. S.'nin mağazadan çıktıktan sonra taksiye binerek uzaklaştığını tespit edildi. Hemen plakası belirlenen taksi Şişli taraflarında durduruldu.

ÇALINTI PARFÜM BULUNDU

Takside içerisinde yakalanan E.S., gözaltına alınırken taksi içesinde yapılan araştırmada E.S.’nin üzerinde başka bir mağazadan çalınmış parfüm bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Geri alınan ayakkabı ve parfüm mağazalara teslim edildi. Mahkemeye çıkarılan E.S., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Son Güncelleme: 10.06.2021 12:59
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Anahtar Kelimeler:
SarıyerHırsızlık
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