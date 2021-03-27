Sarıyer'de bir kişi ormanlık alanda not bırakıp intihar etti

Dün akşam saatlerinde İstanbul Sarıyer’de meydana gelen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan ormanlı bir alandan gelen silah sesini duyan vatandaşlar sesin geldiği yöne gittiklerinde ormanlık alan içerisinde bir kişiyi başından vurulmuş şekilde yerde yatarken gördüler. Hemen polis ekiplerine ihbarda bulundukları olay sonrasında olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucunda intihar eden kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen savcının ceset üzerinde yapmış olduğu incelemede şahsın intihar ettiği belirlendi.

Not Bırakarak intihar etti

Yaşanan olay sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde intihar eden kişinin kimliği belirlenerek 42 yaşındaki Serkan Ü. adlı kişinin olduğu ve şahsın psikolojik sorunları olduğu bir süredir tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı.

Serkan Ü. adlı kişinin intihar etmeden önce ailesine not bıraktığı ortaya çıkarken yaşanan olayın haberini alan ailesi bu acı haber karşısında gözyaşlarına boğuldu.

İntihar eden Serkan Ü. adlı kişinin cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.

