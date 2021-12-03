Sarıçam Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakfı Online Başvuru

Adana iline bağlı olan Sarıçam Kaymakamlığı, yardıma muhtaç vatandaşlara çeşitli yardımlar yapmaktadır. Kaymakamlığın yardımı için başvurular intenet üzerinden alınmaktadır.

Sarıçam Kaymakamlığı online yardım başvurusu

Sarıçam Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Sarıçam Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım etmek için kurulmuştur. Sarıçam Kaymakamlığı binasında yer alan Sarıçam Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 198 sokak No:2A K1 Adana adresinde bulunmaktadır.

Sarıçam yardım başvurusunu online olarak yapmak için 2 platform bulunmaktadır. Başvuru için ilk platform CİMER’dir. CİMER’e e-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak yardım talebinde bulunulabilmektedir. CİMER’e yapılan başvuru, vakfa gidecek ve yardım talebi değerlendirilerek dönüş yapılacaktır.

Başvuru yapılabilecek bir diğer kanal ise Açık Kapı Projesidir. Bakanlık tarafından her valilik ve kaymakamlığa kurulan açık kapı projesi ile başvurular ilgili müdürlüğe iletilmekte ve en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Sarıçam Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım başvuru şartları nelerdir?

Devletin verdiği yardımlardan faydalanabilmek için en önemli şart, haneye giren gelirin kişi başına düşen oranıdır. Yardım alabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelir, asgari ücretin 3’te 1’inden az olmalıdır. Öneğin 3000 TL geliri olan bir evde 4 kişi yaşıyorsa, kişi başına 750 TL gelir düşmektedir. Asgari ücretin 3’te 1’i 940 TL olduğu için 3000 TL geliri olan bir hanenin bu yardımlardan faydalanma hakkı bulunmaktadır.

Sosyal yardımlaşma vakıflarına maddi, yakacak, giyim yardımı, dul maaşı, engelli maaşı gibi birçok alanda yardım başvurusu yapabilirsiniz.