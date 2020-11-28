Sararan duşakabin nasıl temizlenir?

Günlük yaşantımız da günün her saati kullanılabilen duşa kabinler de kalıcı kirler ve lekeler oluşur. Çok uğraşılsa da çıkmayan inatçı lekeler banyomuzun kötü görünmesine neden oluyor.

Duşa Kabin Temizliği nasıl yapılır?

Senelerce kullanılan duşa kabinler de, zamanla sararmalar oluşuyor, bu durumda banyomuz da kötü bir görünüme neden oluyor. Çok uğraşlar verilerek temizlenip, inatçı lekelerin çıkması için uğraşılsa da maalesef istediğimiz gibi bir netice elde edemiyoruz. Duşa kabin temizliğinin çok önemli püf noktaları vardır. Eğer bu püf noktalarını bilirsek, hem zamandan hem de su ve deterjandan zarar etmeyiz.

Kireç oluşan , sararan ve inatçı lekelerle dolu olan bir duşa kabini temizlemek için illaki deterjan kullanmamız gerekmiyor. Üstelik evimizde bulunan doğal malzemelerle yapabiliriz bu üstün temizliği. Evde bulunan doğal malzemelerle yapılan, temizlik banyonuz da daha kalıcı sonuçlar ve daha parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Sirke: mikrop kırıcı özelliği olan sirke, banyo temizliğinde hem mikropların ölmesini hem de kireçlerin ve kirlerin çıkmasını sağlar. Evde bulunan boş sprey şişesine elma sirkesi doldurun, duşa kabine bolca sıkın ve bekleyin bir süre sonra bol su ile yıkayın duşa kabini, ardından da kurularsanız lekelerin çıktığına şahit olacaksınız.

Diş Macunu: Evet yanlış duymadınız, diş macunu temizlikte en başarılı ürünlerden dir. Diş macununun dan bir miktar temizlik süngeri veya bir beze sürüyorsunuz, bu bez yada süngele duşa kabini ovuyorsunuz. Bir süre bekledikten sonra durulama işlemi yapıyorsunuz. Lekelerin çıktığını göreceksiniz.

Karbonat: Duşa kabin ve banyodaki sararmış ve kireç oluşmuş bölgeleri temizleme de en iyi ve etkili yöntemlerdendir. Bir kahve fincanı sirke ile karbonat macun gibi olana kadar karıştırılır, daha sonra bu macun karışımı duşa kabin ve banyonun sararmış, kireçlenmiş olan bölgelerine sürülür. Bir süre beklendikten sonra durulama yapılır. Göreceksiniz pırıl ,pırıl olacak banyo ve duşa kabin bu yöntemle.

Böyle doğal yollarla temizlemenin dışın da uygulanan başka teknikler de var. Herkesin genel de yapmayı alışkanlık haline getirmiş olduğu kireç çözücü ve fırça ile temizlik, kireç çözücü ile temizlenen duşa kabinler de kireç kalıntısı anında gider. En bilinen temizlik yöntemi çamaşır suyu iledir, çamaşır suyuna biraz su ekleyip boş sprey şişesine doldurup kirli ve sararmış yerler sıkılır ve sonra durulanır.