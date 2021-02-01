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Şarampole yuvarlanan araçtan 2 yaralı çıkartıldı!

Şanlıurfa'da bir araç kontrolü kaybetti ve şarampole yuvarlandı. Araçtan 2 kişi yaralı olarak çıkartıldı

01 Şubat 2021 Pazartesi 17:07
Şarampole yuvarlanan araçtan 2 yaralı çıkartıldı!
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Şanlıurfa ve Suruç yolundaki Çadırkent çevresinde kaza yaşandı. Araça sahibinin ismi öğrenilemedi. 06 EB 839 olakalı araç, yolda giderken kontrolü kaybetti ve şarampole devrildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı görenler hemen 112'yi aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans geldi. Araç içerisinde sıkışmış olan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Büyük hasar almış olan aracın çekilmesi için çekici çağrıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 17:07
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaKazaşarampol
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