Şarampole yuvarlanan araçtan 2 yaralı çıkartıldı!

Şanlıurfa ve Suruç yolundaki Çadırkent çevresindeyaşandı. Araça sahibinin ismi öğrenilemedi. 06 EB 839 olakalı araç, yolda giderken kontrolü kaybetti vee devrildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı görenler hemen 112'yi aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans geldi. Araç içerisinde sıkışmış olan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Büyük hasar almış olan aracın çekilmesi için çekici çağrıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.