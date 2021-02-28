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SAR 56 piyade tüfeği özellikleri, ağırlığı, menzili ve teknik özellikleri

Türkiye’nin en önemli yerli silah üretim firması olan Sarsılmaz’ın sahibinin kim olduğu, üretimlerine dair detaylar ve silah bilgilerine sizler için hazırladığımız haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 01:50
SAR 56 piyade tüfeği özellikleri, ağırlığı, menzili ve teknik özellikleri
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Sarsılmaz silah sanayiyi kim, ne zaman ve nerede kurdu?

1880 senesinde Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulan Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş genel olarak tabanca ile tüfek üretmektedir. Şirketin merkezi Düzce Beyköy’de bulunuyor. Şirket 2016’dan itibaren neredeyse yetmiş altı ülkeye ihracat yapıyor.

Şarsılmaz Silah Sanayi A.Ş., ülkemizde tabanca, askeri silah ve spor silahları üreten tek özel kuruluş olma özelliğine sahip.

Sarsılmaz yönetim kurulu başkanı kimdir?

Bir mühendislik firmasıdır

Firma, vazgeçmediği kalite anlayışı ve bilgi birikimleriyle dünyanın sayılı hafif silah üreticileri arasında yer alıyor. 65.000 metre kare açık, 38.000 metre kare kapalı alan bulundurması ile Avrupa’nın en büyük silah üretim tesisi olan fabrikada bütün ürünler, yüksek verim ile kaliteyi sağlayan teknolojik sistemler ile üretilmektedir.

Bir AR-GE merkezi

Sarsılmaz, bilimsel gelişmeler ile yenilikleri takip etme gücü ve de önceden yapılmamış olanları yapma arzusu doğrultusunda AR-GE’yi oldukça önemsiyor. Sarsılmaz AR-GE Merkezi hafif silah sektöründe Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sertifikalaştırdığı ilk AR-GE merkezi özelliğine sahip. Türkiye’de ki önemli bilim kuruluşları ve üniversitelerle beraber ortak projeler yürütmektedir.

Bir havacılık firması

2013 senesinde üretim yeteneklerini havacılık sektöründe de başlatan firma, Sikorsky, BOEING, Agusta Westland gibi dünya devleri, TAI ile TEI için de üretim yapıyor.

Bir dünya markası

Amerika, Uzak Doğu, Avrupa, Afrika gibi toplamda yetmiş altı ülkeye, üretimlerinin büyük bir kısmını ihraç etmektedir. Yurt dışına yapılan satışların %50’sinden çoğu SAR USA adı ile ABD’de yapılmaktadır.

Üstün kalite

Sektörün senelerdir değişmeyen lideri olan firma, hafif silah kalitesinin belirleyici ismidir. Sahip olduğu U.A ile ulusal sertifikalar da firmanın kalite algısının göstergelerinden biridir.

Güçlü Türkiye

Firma uzun senelerdir Türk Emniyet Teşkilatı ile TSK ürünlerinin kullanılması gururuna sahiptir.

T.C Emniyet Teşkilatı ile TSK’nın tek özel tedarikçisi olan firma, senelerdir Türk Emniyet Teşkilatı’na kadro silah sağlamaktadır. MSB ihalelerinde ürünlerinin göstermiş olduğu yüksek performans sonucunda, TSK’nın tüm birimlerinde firmaya ait silahlar kullanılıyor.

Üretim

Firma üretimlerini, 2011’den itibaren, Düzce Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Avrupa’nın en büyük entegre silah üretim tesisi olma özelliğine sahip fabrikasında yapmaktadır.

Üretimde, CAD/CAM ile PDS sistemleri kullanılarak on bir eksenli CNC tezgahlarıyla kusursuzluk hedefleniyor. Firma üretimi, tek bağlamda simultane olarak tanımlıyor. Üretim sırasında kullandıkları robotik kolların sayesinde makineler arasında malzeme transferlerinde en fazla hız ile üretim kapasitesine ulaşıyorlar.

Namluların üretilmesinde oldukça önemli ve kritik önem taşıyan yöntemlerin birisi de soğuk dövme tekniği oluyor. Firmanın bünyesinde 2 tane soğuk dövme makinesi mevcut. Söz konusu 2 makine her çeşitten çap ile boyda hafif silah namlu dövme işlemini gerçekleştirebiliyor.

Sarsılmaz AR-GE Merkezi, hafif silah sektöründe Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sertifikalandırdığı tek AR-GE merkezi özelliğine sahiptir. Firma’nın tecrübeli ve dinamik AR-GE ekibi, ürün geliştirme süresinde, 3 boyutlu özgün tasarım, prototip üretimi ile silah testi alanında tecrübeye sahip mühendisler, teknisyenler, av ve spor tüfek ustaları ile pazar taleplerini araştırmada görevli işletmecilerden oluşmaktadır. Sarsılmaz AR-GE Merkezi’nde pazar araştırması, kavram geliştirme, proje yönetimi, bilgisayar destekli tasarım, simülasyon ile tasarım doğrulama çalışmaları ile tasarım doğrulama ve ulaşılan sonuçlar doğrultusunda prototip imalatı, test, imalata yönelik hazırlıklar gerçekleştiriliyor.

Sarsılmaz firmasından sürpriz ürünler

Firmanın son zamanlarda ailesine eklediği en önemli üyelerin arasında, SSB’nin PMT 7,62 X 51 mm ile PMT 12,7 X 99 mm projeleri doğrultusunda hayata geçirdikleri SAR 240 ile SAR 127 makinalı tüfekleri yer alıyor.

Yerli makinalı tüfekler geliyor

Firmanın, SSB ile 2018 yılı Aralık ayında imzalamış olduğu PMT 7,62 X 51 mm projesi doğrultusunda, prototip makineli tüfek üretimleri tamamlandı. Firma SSB ile tasarım doğrulama testlerini yürütmekte. Pandemiden dolayı verilen ara projenin gecikmesine neden olsa da, Haziran ayı gibi bu testlerin sonlanması bekleniyor. Firma yine SSB ile 2019 yılı Nisan ayında imzalamış olduğu 12,7 X 99 mm projesinde de prototip tüfek üretimini de sürdürüyor.

Salgın dönemini fırsata çeviren firma, PMT 7,62 X 51 mm projesi için seri üretime yönelik üretim ile montaj hatlarını tamamlamış bulunuyor. PMT 12,7 X 99 MM projesi doğrultusunda prototip üretimine dair ve seri üretim alt yapısına dair çalışmaları sürdürüyor. Firmanın bu yöndeki prototip imalatlarında edinmiş olduğu bilgiler de yol göstericisi oluyor.

Pandemi süreci yaşanmasıydı, makinalı tüfek seri imalatını başlatmak için SSB ile firmanın mutabık kaldığı tarihler; SAR 240’da 15.10.2020, SAR 127’de 15.11.2020 tarihleriydi. Firma her ne kadar salgından etkilense de SAR 240 ile SAR 127 makinalı tüfeklerin ilk teslimlerini 2021 yılı sonuna kadar yapmayı hedefliyor.

Öncelik yurt içi

Firmanın yerli olarak üreteceği ve bu yüzden herhangi bir ihracat kısıtlaması olmayacağı silahlar için, yurt dışından talepler geleceği aşikar. Fakat firmanın önceliği her zaman olduğu gibi ülkemizdeki güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması.



Son Güncelleme: 28.02.2021 01:50
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SarsılmazSAR56
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